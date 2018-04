‘Bog pustinje’ Wilbura Smitha vraća nas u svijet Taite i Egipta, plodnih dolina Nila i opasnih spletki

Foto: Borko Vukosav

Znanje donosi vrlo zanimljiv povijesni roman koji će vas uvesti u pustolovinu drevnog Egipta

Autor knjige ‘Bog pustinje’, Wilbur Smith, dijete je britanske obitelji koja ga odgaja u Rodeziji, današnjoj Zambiji. Školovao se na sveučilištu Rhodes u Južnoj Africi, a danas je poznat kao jedan od najprodavanijih atuora pustolovnih romana. To ni malo ne iznenađuje s obzirom na njegove bogate ekspedicije diljem svijeta. Njegova najpoznatija i najprodavanija djela su serijal romana o obitelji Courtney i egipatska serija u kojoj su do sad objavljeni romani ‘Bog rijeke’, ‘Sedmi svitak’, ‘Čarobnjak’ i ‘Potraga’. No dosta o samom piscu, da krenemo u konktetnu knjigu.

Svijet Egipta, Babilona i Krete

Taita, faraonov savjetnik u dolinama rijeke Nil, pokreće stravične i nasilne borbe ne bi li došao do teritorija koji je zauzeo narod Hiksa. Cijelo područje Nila postaje preplavljeno strahom, nasiljem i opasnošću koja prodire iz vladavine faraona. Želja za obnovom saveza s babilonskim vladarom Nimrodom kao i s kretskim Veličanstvenim Minosom dovest će ga do toga da mora krenuti na opasno putovanje uzduž rijeke te će kročiti arapskom pustinjom i gradom Babilonom, a u konačnici će stići i do dalekih obala otoka Krete. Kročeći opasnim putem, Taita drži sudbinu cijelog Egipta i njene najmoćnije vladavina toga doba u svojim rukama. Suočit će se s pitanjima koja će mu promijeniti pogled na svijet kakav je do tada poznavao. Granice između odnosa i izdaje, strasti i dužnosti biti će izbrisane. No, opasnosti s kojima će se morati suočiti nisu one koje očekuje, nego se kriju u drevnim mitovima koji vladaju narodom na tim prostorima. Dosta zanimljivo moram priznati.



Pustolovni roman ‘Bog pustinje’ djelo je koje nastavlja serijal Wilbura Smitha u kojem pratimo faraonovog savjetnika Taitu kako svojom nevjerojatnom mudrošću, sposobnošću i moći kroji budućnost jedne od najvećih vladavina u povijesti čovječanstva. Ako volite povijesne romane, znate što vam je činiti.

Ocjena: 4