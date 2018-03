Sada još lakše do vozila za kojim muškarci i žene podjednako žude

Povodom 25 godina Tomić & Co. najprodavaniji BMW model svih vremena u posebno atraktivnom metalik izdanju dostupan je za samo 29.999,99 eura

Muškarci i žene slažu se da je među najpopularnijim markama automobila njegovo veličanstvo BMW, a povodom velike obljetnice poslovanja iz Tomić & Co., jedinog ovlaštenog zastupnika za BMW vozila u Hrvatskoj, dolaze izvrsne vijesti: sve do isteka zaliha dostupna je limitirana edicija najpopularnijeg BMW modela svih vremena, legendarne Trojke, u posebnom atraktivnom metalik izdanju po cijeni od samo 29.999,99 eura.

Pregršt bogate opreme

Šesta generacija atraktivne “Trojke” sada je tako pristupačnija nego ikad, a karakterizira je optimalna raspodjela težine, standardan pogon na stražnje kotače, snažan dizelski motor BMW TwinPower Turbo s tehnologijom EfficientDynamics te pregršt bogate opreme. Uz navedeno, kao i malu potrošnju goriva te vrlo niske emisije štetnih plinova, vozeći Trojku svatko će osjetiti ono najvažnije – istinsko zadovoljstvo vožnje.

Kako u Tomić & Co. vrlo dobro znaju da je upravo legendarna ‘Trojka’ miljenik muškaraca i žena ova rođendanska akcija, koja će rijetko koga ostaviti ravnodušnim, traje sve do isteka zaliha. Stoga, pravo je vrijeme da sjednete za upravljač ovog izrazito poželjnog BMW modela te posjetite Tomić & Co. salone u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku ili Puli i rezervirate svoju probnu vožnju na vrijeme.