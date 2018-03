Ograničena kolekcija OMEDELBAR iza koje stoji slavna dizajnerica stigla je u robnu kuću IKEA Zagreb

Foto: IKEA

S početkom ožujka, u robnu kuću IKEA Zagreb stigla je prava poslastica u dizajnu interijera – ograničena kolekcija OMEDELBAR, stvorenu u suradnji sa Beom Åkerlund, jednom od najpoznatijih svjetskih stilistica i dizajnerica kostima, koja je do sadradila s Madonnom, Beyoncé, Lady Gagom, Rihannom i mnogim drugim svjetskim zvijezdama

Predmeti poput vaze u obliku staklenog šešira, jastučića u formi usnica i držača nakita koji slijede oblik ruke, a napravljeni su tehnikom 3D-printa, čine OMEDELBAR kolekciju inovativnom i izvrsnim rješenjem za isticanje vlastitog stila. Kolekcija OMEDELBAR sadrži 35 proizvoda koji slave individualnost i kreativnost, ujedno održavajući dizajneričinu osobnu mantru ‘B. who you are’ – budi što jesi.

Predmeti iz kolekcije tvore dojam ekskluzivne spavaonice i garderobe u kojima ćeš poželjeti provoditi mnogo slobodnog vremena. Uz crvene detalje i pruge, važan element OMEDELBAR kolekcije je igra s dimenzijama – džepni sat pretvoren je u ogromni zidni, a slično se dogodilo i ženskom ogledalcu za šminkanje.



“‘B. who you are’ poigrava se prihvaćanjem sebe, bez obzira što drugi mislili o tebi. Riječ je o individualnosti i kreativnosti – dva važna temelja OMEDELBARA, kolekcije za koju sam željela da bude zabavna, prihvatljiva i dostupna svima”, kaže Bea Åkerlund. Za sebe kaže da je ‘modna aktivistica’, a poznata je kao jedna od najutjecajnijih stilistica i dizajnerica kostima, koja je do sada radila s imenima poput Madonne, Beyoncé, Lady Gage i Rihanne.

“I ovom sam kolekcijom nastojala potaknuti ljude da misle izvan ustaljenih granica, da prihvate rizik i da se zabave, te da u trgovini nabave nešto što nikada nisu mislili da će naći na IKEA policama. Jednostavno rečeno – inspirirati ih da žive drukčiji život”, dodaje Bea.

“Bilo je iznimno zabavno raditi s Beom. Njena perspektiva je sasvim drukčija, ona je prava umjetnica, u svakom smislu, uvijek prepuna ideja i kreativne energije”, riječi su kojima suradnju opisuje Karin Gustavsson, kreativna voditeljica za OMEDELBAR. Beu je kontaktirala nakon što je čula njen intervju na švedskoj radijskoj postaji. I Bea je uživala u suradnji s tvrtkom IKEA, a kaže kako je imala i mnogo ideja od kojih je u konačnici morala odustati – žali zbog velike sofe za obuvanje cipela, ali upute za dizajn i praksa pakiranja predmeta u tvrtki IKEA naučile su je drukčijem pristupu.

U kolekciji OMEDELBAR moguće je pronaći prvi masovno proizvedeni 3D-printani IKEA proizvod – mrežastu ruku koja će poslužiti za odlaganje nakita i drugih modnih dodatka. Bea je inspiraciju potražila i u dječjoj priči ‘Alisa u zemlji čudesa’ – udahnula je novi život klasičnom šeširu koji je u njenoj interpretaciji postao vaza, a moguće ga je koristiti i za odlaganje sitnica koje se nalaze u svakoj kupaonici. OMEDELBAR kutije pomoći će da linijama začiniš ovo proljeće, a još je zanimljivija udobna OMEDELBAR fotelja.

Više detalja o ovoj inovativnoj suradnji kao i predmetima koji će vam pomoći da uljepšaš proljetno osvježavanje doma, pronađi na mrežnoj stranici IKEA.