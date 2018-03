Znate li što vam se sve može dogoditi ako se ne seksate redovito? Tijelo na ovo reagira prilično ozbiljno

Foto: Christopher/Flickr

Promjene koje vas čekaju nisu baš bezazlene

Naravno da nekada uopće nismo raspoložene za seks i to je sve ok, dok god se ne događa prečesto. Zašto? Seks terapeutkinja Sari Cooper, navodi Her, kaže da manjak seksa može promijeniti naše tijelo na gore.

Nažalost, tvrdi, žene zbog ovoga osjećaju i vide više promjena nego muškarci, što je zabrinjavajuće. Evo o kojim je promjenama riječ:

Loše raspoloženje





“Ljudi tijekom seksa imaju kontakt kože o kožu, a to je primarni način na koji se ljudi opuštaju i tješe (kao što majke tješe bebu)”, navodi Cooper. Dodir uvelike može promijeniti raspoloženje osobe s lošeg na bolje.

Opuštanje vagine

Vaginalni mišići su kao i svi ostali – moraju se vježbati da bi bili jaki. Ako se ne seksate, zidovi vagine se stanjuju. Zbog toga ponovni seks može jako boljeti.

Manjak vlažnosti

Manjak seksa može dovesti do slabije proizvodnje estrogena, a posljedica je lošija podmazanost vagine. Divno…

Više stresa i menstrualne boli

Da da, seks je ultimativan način kako se riješiti stresa i ne bismo ga trebale izbjegavati ni kada nas nešto muči ili smo umorne. Orgazam čak može ublažiti bol kod menstruacije. Sve u svemu, vrijeme je za akciju ;)