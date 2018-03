Znanstvenici otkrili zašto sve veći broj žena namjerno planira roditi tijekom proljeća i ljeta

Foto: Thinkstock

I dok mnogim ženama nije isto hoće li roditi s 25 ili 35 godina, jednako tako nekima od njih nije svjedno hoće li roditi na ljeto ili zimu. Planiranje trudnoće prema godišnjem dobu ženama je postalo očito jako važno

Planiranje trudnoće zahtjeva pripremu. Osim što je ženama važno u kojoj dobi će roditi, sve im je važnije i godišnje doba kada će poželjeti dobrodošlicu svojoj malenoj bebi. Ako želite ostati trudne, najbolje je da pričekate ljeto ili ranu jesen kako bi se dijete rodilo tijekom proljeća ili ljeta. Upravo to rade brojne žene kako bi novorođenče bilo što zdravije. Naime, bar tako tvrdi koautor istraživanja dr. Climent Quintana-Domeque sa Sveučilišta Oxford, piše Stay at Home Mum.

“Naši znanstvenici su dokazali da je rođenje djeteta u određenim godišnjim dobima zapravo planirana odluka. Mame imaju jasnu želju i ciljaju dobru sezonu rođenja djeteta u proljeće ili ljeto, a to vrlo često uspijevaju i učiniti”, tvrdi Climent. Znanstvenici sa Sveučilišta iz Čilea i Velike Britanije tako tvrde kako žene na sjevernoj polutci rađaju sve više djece od lipnja do rujna, a manje djece od studenog do ožujka. Primjerice, u zemljama poput SAD-a gdje su zime iznimno oštre i hladne, mlade majke su imale osam posto veću šansu da će roditi u ljeto.





Međutim, na južnoj polutci statistika je malo drugačija. Više beba rođeno je od prosinca do ožujka, a manje od svibnja do kolovoza. Istraživanja su također pokazala kako djeca koja su rođena tijekom jeseni i zime imaju veću predispoziciju za razvijanjem alergije na hranu, što je dodatan razlog da porod planirate tijekom ljetnih mjeseci.

Osim važnosti rađanja djeteta na proljeće ili ljeto zbog zdravlja, znanstvenici su otkrili da je u planiranju trudnoće važan i posao koji žene obavljaju. One žene koje rade u školstvu planiraju rađati baš u to vrijeme zbog dužih praznika i jer su manje opterećene poslom u odnosu na jesen ili zimu.