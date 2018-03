‘Zlostavljanje u vezi nisu samo modrice, podljevi ili ožiljci, ono je nešto puno više i destruktivnije’

Foto: Unsplash

Možda si žrtva, a da uopće nisi toga ni svjesna

Iako nam je pod pojmom zlostavljanje većinom ono fizičko na pameti, puno češće se radi o psihičkom i emocionalnom zlostavljanju koje ostavlja ozbiljne posljedice na fizičko i psihičko zdravlje. Ako nisi sigurna što sve spada pod ovo grozno ponašanje u vezi, pročitaj iskustvo jedne cure koja je za Thought Catalog vrlo dobro objasnila s čime se sve suočila.

“Zlostavljanje u vezi može završiti slomljenim rukama i policijom pred vratima, ali ono se javlja i u mnogim drugim oblicima. Zlostavljanje uvijek nekako sugerira da si ti ona koja je zeznula, jer svaki put kada se svađaš s drugom osobom, ona uvijek preokrene situaciju. Manipulira tobom i kritizira te. Svaljuje krivnju na tebe dok ti sama ne počneš kriviti samo sebe. Na kraju misliš da je u tebi problem, bez obzira što nisi učinila ništa loše, jer se taj drugi hrani tvojim nesigurnostima.

Zlostavljač prati svaki tvoj korak





Zlostavljanje znači praćenje svakog tvog, čak i najmanjeg, koraka. Pod to spada i stalno analiziranje trenutka kada bi trebala stići doma i koji bi brend zubne paste trebala kupiti. Ako odabereš ili kažeš krivo, znaš da ćeš biti kažnjena. Druga osoba će poludjeti jer ju i najmanja sitnica može izbaciti iz takta. Nikada ne možeš biti sigurna što će bit okidač pa uvijek moraš biti na oprezu.

Zlostavljač uvijek okrivljava tebe za sve

Zlostavljanje je kada druga strana poludi na tebe, kaže nešto uvredljivo i opet krivi tebe. Umjesto da se ispriča, govori ti da to radi jer te voli ili jer si ga jako razljutila. Zvuči kao da je tvoja krivica to što on ne može kontrolirati svoju narav. Odbija preuzeti odgovornost za svoje postupke jer je on sam sebi nepogrešiv.

Zlostavljač ne diže ruku na tebe, ali je svejedno agresivan

Zlostavljanje je kada baci čašu o zid ili šakom probije vrata. Kada ti se unese u lice ili čvrsto stišče naslon od stolca. Ne dira te niti na to ne pomišlja, ali ovime ti jasno daje do znanja da bi mogla završiti u bolnici ako on tako odluči. A najgore je što se on osjeća ponosno jer te nije fizički povrijedio i ponaša se kao da bi mu na tome trebala biti zahvalna.

Zlostavljanje je kada ne možeš zaspati. Svaki put kada čuješ neku buku, misliš da se događa ono najgore. Budiš se svakog sata jer imaš noćne more u kojima ti on čini nešto nažao, zaključavaš se, držiš nož ispod jastuka i imaš rezervni plan za bijeg ako stvari krenu u lošem smjeru.

Zlostavljač želi kontrolirati apsolutno sve

Zlostavljanje je često maskirano u malim stvarima, premalim da bi se na njih žalila prijateljima, policiji ili tražila zabranu pristupa. Zlostavljanje je upravo onaj trenutak kada si mrmlja u bradu da si debela i nesposobna, kada kontrolira što ćeš nositi i s kime ćeš se družiti. Zlostavljanje je kada ti prijeti i kada se zbog njega osjećaš kao go*no.

Zaslužuješ mnogo više

Ti nikada nisi kriva za zlostavljanje i nemoj to upće niti pomišljati. Ne trebaš ga prihvatiti kao nešto normalno. Nikada nemoj dopustiti da ti ljubav prema nekome pomrači zdrav razum. Zaslužuješ mnogo više.”