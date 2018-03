Zašto žene varaju svoje partnere, a onda žele ostati u braku? Ovo bi lako mogao biti razlog

Foto: Thinkstock

Nije opravdanje, ali tko smo mi da sudimo

Varanje smo manje-više svi iskusili, bilo da smo sami varali ili bili prevareni. No, svatko drukčije poima varanje. Za nekog je ono seksi poruka od treće strane, za drugog seks. Tijekom odrastanja naučili smo da ovaj naizgled vrlo loš čin uvijek dovodi do kraja veze, što je razumljivo.

Tko bi želio i dalje biti s nekim tko je narušio povjerenje i povrijedio osjećaje druge osobe? Ester Perel u svojoj knjizi State of Affairs: Rethinking Infidelity kaže da se stopa udanih žena koje su prevarile svoje muževe od devedesetih godina povećala za 40 posto, no one nemaju namjeru ostaviti partnera.

Zašto žene uopće varaju?





Varanje supruga, prenosi Hello Giggles, ne znači da nisu voljene od svojih muževa pa im se osvećuju, već da njihove druge temeljne potrebe, poput seksualnih, emocionalnih ili psiholoških, nisu zadovoljene. Možda te žene smatraju da od partnera očekuju previše i da im on ne može biti apsolutno sve u svakom trenutku pa to nešto traže drugdje.

One prijevaru ne smatraju prijestupom već kreativnim načinom kako ‘pobijediti sustav’, odnosno kako zadovoljiti sve svoje potrebe bez razvrgavanja brakova koje su godinama gradile. Također, teško se nose s društvenim osuđivanjem zbog načina na koji žive, ali hej, tko smo mi da im sudimo? Neka svatko živi kako želi ;)