Zaljubljene ste u frajera koji je već zauzet? Ok, ovo je komplicirano, ali postoje tri stvari koje biste mogle napraviti

Foto: Unsplash

Mnoge ljubavne priče razvile su se iz varanja, ali ne znači da će i vaša

Koliko god da je varanje grozno, nemoralno i podcjenjivački, mnogo doživotnih parova spojilo se upravo na taj način. Ako se i vi nalazite u situaciji da ste zaljubljene u oženjenog ili onog koji ima curu, logično je da je on neće odmah ostaviti. Ovo je vrlo zapetljana situacija, a evo što biste prema Your Tangu trebale napraviti:

1. Prestanite razgovarati s njim

Mnoge ljubavne priče razvile su se iz varanja, ali ne znači da će i vaša. Naravno, nećete znati ako ne riskirate, ali ako vam stalno govori kako ste divni, krasni, a nakon pola godine još je uvijek u istoj vezi ili braku, sumnjamo da će išta biti od toga.



Imao je dosta vremena za razmišljanje, zar ne? Ako vas želi, vrijeme je da se odluči jer ne može dovijeka sjediti na dvije stolice. Stvari tako ne mogu funkcionirati dugoročno. Vidite li da mu ne pada na pamet napraviti nešto po tom pitanju, prestanite komunikacirati s njim.

2. Prestanite se seksati s njim

Bez obzira što se savršeno nadopunjujete i seks je skoro pa savršen, prestanite. Možda mislite da će zbog silnih orgazama jednog dana shvatiti da ne može bez vas i obznaniti to svojoj curi ili ženi, ali moramo vas razočarati. Ovakav scenarij se rijetko događa.

Ako se može seksati s vama, a u isto vrijeme doma ima sigurnu luku, zašto ne bi nastavio s tom praksom? Nismo tu da osuđujemo niti da vam govorimo što biste trebali napraviti, ali ljudima nekada treba ukazati da sebe treba više cijeniti.

3. Prestanite mu posvećivati svo svoje vrijeme

Da, on želi da ste tu za njega jer se već dugo nije osjećao toliko slobodno. To je razumljivo jer je i vama lijepo čuti da na nekoga ostavljate takav dojam. Neke žene vjeruju da će ih frajer zaboraviti i vratiti se svojoj ženi ako one nestanu iz njegovog života.

No, možda je upravo to ono što trebate učiniti da biste znali na čemu ste. Izgubi li sigurnost koju je osjećao, možda, ali možda će ju tražiti natrag i konačno krenuti u nekom novom smjeru. S vama.