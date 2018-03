Vrijeme da si konačno priuštiš zadovoljstvo kakvo zaslužuješ: Ovih 6 savjeta o masturbaciji dobro će ti doći

Foto: Unsplash

Imamo neke strategije uz koje ćeš postići potpuni potencijal masturbacije

Samostimulacija je odličan način upoznavanja same sebe jer kako ćemo potpuno uživati u seksu s partnerom ako ne znamo što nam paše? To najbolje možemo same saznati. Zato, uzmi pola sata vremena, opusti se i prouči ove savjete koje donosi Women’s Health:

1. Prvo i osnovno – upoznaj svoje tijelo

Koliko god nevjerojatno zvučalo, mnoge žene nikada nisu uzele ogledalo i proučile svoje intimne dijelove, što je prilično zabrinjavajuće. Za maksimalno zadovoljstvo kod pružanja užitka samoj sebi, ali i uživanja u seksu s partnerom, nužno je dobro poznavati svoje tijelo.



Ako nisi znala, klitoris je puno veći nego što se možda čini. Tek mali dio njega je prisutan izvana jer se veći nalazi ispod pubične kosti. Prouči i svoje velike i male usne, otvor rodnice i, naravno, anus.

2. Znaj što ti paše

Uzmi si dosta vremena i eksperimentiraj s dodirima. Koristi prste, vibrator ili što god ti najviše odgovara. Postoji više načina stimulacije klitorisa i vagine osim direktnog pritiska.

3. Ne fokusiraj se samo na orgazam

Ako ti je cilj svake masturbacije samo orgazam, vrlo brzo ćeš se zasititi i cijelo iskustvo neće više biti izazovno. Dovedi se skoro do vrhunca, zatim stani i ponovno se stimuliraj dok opet skoro ne svršiš. Ima neke čari u odgađanju klimaksa. Isto tako, na ženskom tijelu ima puno erogenih točaka pa pokušaj naći neke nove.

4. Istražuj svoju G-točku

U ovome ti može pomoći vibrator ili dildo, a istodobno možeš stimulirati i klitoris. G-točka se nalazi na gornjem zidu rodnice nekoliko centimetara od ulaza. Ako ti stimulacije ove točke ne predstavlja nikakvo zadovoljstvo, nema veze. Neke žene je, recimo to tako, niti nemaju.

5. Igraj se s lubrikantom

Lubrikant je odlično pomagalo pri masturbaciji, ali biraj samo one na bazi vode sa što jednostavnijim sastavom kako ne bi izazvao iritacije ili neke druge reakcije. Nema veze što se dovoljno vlažiš jer on može pojačati užitak.

6. Upali pornić ili upotrijebi maštu

Tko je rekao da cure ne uživaju u pornićima, taj očito nema blagog pojma o nama ženama. Možda o tome ne govorimo na sva zvona, ali i mi itekako volimo pogledati dobar pornić, je li tako? Međutim, nekada nam je dovoljna naša mašta. Ako do sada nisi gledala porniće zbog nekih stigma ili ograničenih stavova, vrijeme je da to promijeniš. Nećeš postati ovisna, već možeš otkriti nešto nešto novo ;)