Foto: regretfulmorning.com

Seksualni stručnjaci se kažu kako sve žene mogu postići višestruke orgazme, pa su nesebično podijelili savjete kako ih ostvariti

Ne moramo vam puno govoriti o tome koliko je orgazam super stvar, ali osim zadovoljstva postoje i druge prednosti. Dodir, zadovoljstvo i orgazam imaju određene zdravstvene prednosti. Bolji imunitet i san, smanjenje anksioznosti i depresije samo su neke od benefita postizanja orgazma. A sada zamislite kada bi se broj orgazama udvostručio

Bitne su emocije

Kako biste postigle uzbuđenje i iskusile višestruke orgazme poželjno je da uspostavite emocionalnu ravnotežu. Kada se to dogodi, dva ili tri orgazma će vam jednostavno postati tako prirodna stvar, otkriva seksualni stručnjak Chris Rose.

Usporite partnera

Seksualna izdržljivost muškarca tijekom seksa ključna je za postizanje višestrukih orgazama kod žena. Budući da muškarcima u prosjeku treba tri do sedam minuta do postizanja orgazma, ženama treba 10 do 20, piše Shape. Dakle, neka predigra bude malo duža kako biste se opustile i dovoljno uzbudile.



Pustite ga da vas zadovolji

Svaki muškarac želi vidjeti svoju dragu kako postiže orgazam ili čak dva. Muškarci su većinom darežljivi i velikodušni u krevetu i uživaju vidjeti da su je uspjeli zadovoljiti, smatra Rose. Unatoč tome, neke žene ne mogu podnijeti toliko pažnje i fokusiranosti na postizanje njenog orgazma. Želite li ipak doživjeti vrhunac, onda obećajte sebi da ćete biti glavna zvijezda seksualnog iskustva.

Pomozite mu s ručnom masažom

Za većinu žena partnerove ruke i usta su najbolji alat koji vam pomaže u postizanju orgazma. Stoga, pobrinite se da ih zna koristiti na pravi način. Pokažite mu kako točno želite da vas dodiruje i pustite ga da istražuje. Poslije mu samo recite je li vas to uzbudilo i koliko, kako bi znao je li na dobrom putu.

Duboko udahnite

Nakon prvog orgazma, uzmite trenutak ili dva i uživajte prije nego se opet bacite na posao kako biste se opet uzbudile, kaže Rose. Fokusirajte se na disanje. Kada se uzbudimo, tada obično držimo dah ili dišemo vrlo plitko. Što više vježbate duboko i lagano disanje, prisutniji i opušteniji. Rezultat: savršen orgazam.

Orgazmičko iskustvo

Tijekom seksa u igru ubacite i stimuliranje klitorisa. Većina žena ne može postići orgazam samo zbog penetracije, nego je potrebna stimulacija klitorisa. A kombinacija jednog i drugog idealna je jer može voditi do višestrukih orgazama tijekom seksa.