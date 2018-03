Valentinovo nije dan kad jednorozi prde dugu, ali evo zašto se možemo pretvarati da je

Valentinovo je dan kada svijet obojimo u ružičasto, srca i jednorozi zaskaču nas sa svih strana, konzumerizam je na vrhuncu, a ljudi bjesomučno traže savršen poklon za partnera ili partnericu

Što je ljubav? Jedno od najuniverzalnijih pitanja na svijetu koje se na prvu čak pomalo čini jednostavnim – ljubav je sve, ljubav je najvažnija, ljubav je transcedentalna pokretačka sila svemira. No, ima i onih koji kažu kako je ljubav zapravo kemijska reakcija u mozgu, tjelesna privlačnost koja blijedi s vremenom i iza sebe ostavlja slomljena srca i iste takve domove.

Ljubav je ‘cheat code’ za seks. Ljubav je proces u kojem jednoj osobi dajemo moć da nas uzdigne u neslućene visine sreće i opijenosti, ali i u isto vrijeme spusti u jame pakla. Ljubav je fino umijeće manipulacije u kojoj koristimo seks, kaznu, tretman šutnjom, činjenicu da više pridonosimo financijski ili slatke riječi i djela potpore kako bismo od partnera dobili ono što želimo.

Kako znamo da nekoga volimo, a ne samo želimo?





Pa, ovo se prikazuje u tome kako nas okolina percipira, ali i u nekim generalnim činjenicama poput one da muškarcima novčanik nikada nije bio lakši, više nije zabavan svojim frendovima jer 24 sata dnevno želi provoditi s partnericom, a izljevi bijesa kao da su se magično smanjili na minimum. S druge strane, žene doživljavaju izražene osjećaje ushićenja i poleta, stavljaju sreću partnera iznad svoje, a njihove ih frendice najčešće zamrze jer su ljubomorne. Svaka je osoba sposobna osjećati ljubav, osim ako je robot. Onda ljubav zapravo ne postoji. Željeti nekoga jest željeti njihovo tijelo, ali biti potpuno hladan prema njihovoj nutrini, duši ili esenciji. Ne mariti za osjećaje te osobe dok god je gola pod nama ili na nama. Ljubav nije seks, seks nikada neće biti ljubav. Ako ipak osjećate da tu osobu želite usrećiti pod svaku cijenu, svaki dan se trudite i radite na vašem odnosu, poštujete je kao osobu i ujedno je želite golu na sebi ili pod sobom, onda možda pričamo o ljubavi.

Možemo li ‘natjerati’ nekoga da nas voli?

Možemo pokušati. Nekakav očajnički čin čiste odanosti i posvećenosti – sastavljanje playliste sa srcedrapajućim ljubavnim pjesmama poput I Will Always Love You divne Whitney Houston, pojavljivanje na mjestima na kojima znamo da će se predmet našeg obožavanja nalaziti ili bombardiranje inboxa ljubavnim citatima. Ljudi se, kako se čini, ne boje svoje osjećaje izraziti i prijetnjama samoozljeđivanjem, tetoviranjem imena voljene osobe ili iskazivanjem mržnje prema osobi koju zapravo, pa, obožavaju.

Ljubav kao ljubav zapravo nije samo romantična – voljeti možemo životinje, prijatelje, obitelj, prirodu… Platonska ljubav se opisuje kao ljubav koja nema seksualnu osnovu već joj najčešće možemo svjedočiti između žene koja želi samo prijateljstvo i frajera koji je u friend zoni, a ljubi tlo po kojem ona hoda. Ljubav može biti i ona generalna ljubav prema cijelom ljudskom rodu koju nazivamo agape – o njoj je govorio Isus i može je se svrstati u onu ‘ljubi bližnjega svoga’.

Napokon, dolazimo do erosa – ljubavi prepune čiste požude i potrebe da posjedujemo i tijelo i um druge osobe. Erosa predstavlja bucmasti anđelak s lukom i strijelama koji pogađa ljude, ali oni nisu ranjeni nego se zaljube. Ima li ovo ikakvog smisla? Baš i ne – bucmasti anđelak definitivno se ne može i ne bi trebao dovoditi u vezu s bilo čim što u sebi sadrži i natruhe požude.

Ipak, erotičnost je iznimno subjektivna stvar i svaka osoba je po ovom pitanju drukčija – neki se pale na duge sjajne kose, neki na stopala, a neki imaju malo specifičnije želje i potrebe. Nekoga možemo izmanipulirati da nas želi, ali natjerati nekoga da nas voli nije moguće.

Što ćemo za Valentinovo?

Valentinovo je dan kada uglavnom slavimo ljubav između partnera, iznimno je komercijalan ‘proizvod’ i zapravo svođenje ljubavi na nešto što ljubav nipošto nije. I tako, dok sjedite na večeri s voljenom osobom i praznim pogledom odmjeravate zgodnije parove u prostoriji dok u omotu na stolu stoji neka generička čestitka i jeftina čokolada, budite zahvalni.

Budite zahvalni zbog pravih stvari – dobre hrane, dobrog društva i izlike da izađete u grad i proslavitre nešto što je u svojoj suštini prekrasno, ali i nešto što biste trebali slaviti svakoga dana.