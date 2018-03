U vezi na daljinu bila sam skoro 6 godina: Evo što trebaš znati ako si zaljubljena u nekoga kilometrima daleko

Foto: Unsplash

Uvijek sam bila jedna od onih zaljubljivih cura koja sanja o velikoj ljubavi, ali koja nikada nije imala snage uživo prići nekom frajeru. Taman sam završavala srednju školu kada sam na internetu u tadašnjim popularnim chat roomovima upoznala osobu koja će mi vrlo brzo postati jako važna.

Dijelili smo iste interese, ukus u glazbi, pogledima na život, ali, naravno, postojao je jedan problem. Daljina. Naime, nismo živjeli u istom gradu; dijelili su nas kilometri. Doduše, ne toliko puno njih, ali opet smo se mogli viđati samo vikendima. On je u to vrijeme morao u vojsku pa smo na početku veze morali biti dodatno razdvojeni po nekoliko mjeseci.

Kada se konačno vratio iz vojske, mogli smo se posvetiti jedno drugome. Viđali smo se svaki vikend – jedan je on putovao do mene, drugi ja kod njega. I funkcioniralo je.



Kao što svaka veza ima uspone i padove, tako je imala i naša. Bilo je tu svega što sada neću nabrajati, ali najvažnije je to što smo unatoč daljini uspjeli održati vezu skoro šest godina. Razlog našeg prekida nikada nije imao veze s daljinom, već s nekim drugim stvarima s kojima se nismo mogli ni znali nositi. Bili smo premladi i preblesavi.

Mnogi ljudi misle da veze na daljinu nikako ne mogu uspjeti, ali to je laž, ljudi moji. Možda će ti svi govoriti da se ne upuštaš u tako nešto, ali ako stvarno želiš uspjeti s tom osobom, moraš znati nekoliko vrlo važnih stvari.

Nitko ne kaže da će biti lako

Ne, nije nam bilo lako i nismo niti mislili da će biti. U nekim trenucima prala nas je ekstremna tuga, očaj i nemogućnost prihvaćanja da ne možemo u svakom trenutku biti jedno s drugim. Ali znali smo da se isplati. Najbolje je prihvatiti situaciju takvu kakva jest, bilo da ste se tek upoznali (kao mi preko interneta) ili ste odjednom razdvojeni zbog nekog razloga.

Što ranije prihvatite da to tako mora biti barem zasad, to ćete se više moći veseliti ponovnim susretima, držanju za ruke, pusama, zajedničkom vremenu i ostalim stvarim. Upravo ćete zbog daljine više cijeniti te sitnice koje mnogi od nas uzimaju zdravo za gotovo.

Odmah na početku postavite pravila

Znali smo da se moramo pošteno potruditi da bi takva veza funkcionirala. Bili smo mladi pa smo sve radili u hodu, ali ono što ti mogu reći jest da budeš pametnija i odmah postaviš neka pravila. Vas dvoje jednostavno morate znati što očekujete od vašeg odnosa i jeste li spremni na potpunu predanost ili biste radije održavali stvari ležernima.

Također, važno je da se viđate što češće možete jer u ovom slučaju vrijedi ona: ‘daleko od očiju – daleko od srca’.

Redovito komunicirajte

Nije prošao niti jedan dan da se nismo čuli, bilo preko poruka ili poziva. Kada već nismo mogli biti zajedno preko tjedna i pričati uživo, bilo nam je jako važno da znamo da smo tu jedno za drugo. Slali smo si poruke za dobro jutro i laku noć te smo se veselili svakom novom danu jer smo znali da će stići taj vikend kad ćemo ponovno biti zajedno.

Te porukice i mali znakovi pažnje tijekom vremena se izgube u svakoj vezi, ali znaš zašto? Jer mi to dopustimo. Počnemo uzimati voljenu osobu zdravo za gotovo jer mislimo da ju više ne trebamo osvajati niti zavoditi i onda se nakon nekog vremena pitamo zašto je došlo do zatišja u vezi. Evo, upravo zato.

Da, važno je dijeliti svakodnevne događaje, mišljenja, želje i stavove, ali jednako nam je potrebna ta iskra, vatra, strast, nazovi je kako god želiš. Šaljite si seksi fotkice, prakticirajte seks preko telefona ili još bolje – video poziva. A kad se konačno nađete oči u oči, tada ćete moći eksplozivno podijeliti svu tu čežnju i želju u vama.

Vjerujte jedno drugome

Ne mogu lagati da u našoj vezi nije bilo ljubomore, straha i propitkivanja gdje je, s kim i što radi. Ta tjeskoba se još više pojačavala kad je znao izaći van s društvom, a ja nisam mogla biti tamo. Ne, nisam bila niti sam jedna od onih cura koja sili partnera da joj podnosi račune gdje je bio u svakom trenutku, ali sam se svejedno bojala da bi možda mogao napraviti nešto što bi kasnije požalio jer je, eto, imao priliku.

No, shvatila sam da tim strahom mučim samu sebe i ne dopuštam si biti sretna. Ako te muče iste misli kao što su i mene, zapamti da si jedino ti odgovorna za njih. Ako ti tvoj frajer nije dao povoda za ljubomoru, nemaš razloga biti zabrinuta. S druge strane, ako se nešto i dogodi, onda znaš da on ionako nije za tebe i da nije zreo za vezu na daljinu.

Kvalitetno iskoristite zajedničko vrijeme

Tijekom tih šest godina trudili smo se svaki naš susret iskoristiti do maksimuma. Nije uvijek bilo sve savršeno jer ne može biti. Nekada smo samo ostali kod kuće, gledali filmove i uživali u intimnim trenucima. I to je super. Neki vikendi će biti ispunjeni putovanjima, izletima, izlascma, dok će drugi biti manje uzbudljivi, ali jednako ispunjavajući.

Ne radite si pritisak da svaki put kada se vidite morate otići na sto mjesta, napraviti sto stvari jer inače samo trošite vrijeme. Zajednički trenuci nikada nisu potraćeni.

Ako ste sada razdvojeni, ne znači da ćete biti cijeli život

Iako naša veza nije uspjela (ponavljam: daljina nije krivac), svejedno mi je drago da sam prošla kroz to iskustvo i naučila kako je to biti u vezi na daljinu. Kada malo bolje razmislim, takve veze se u malo toga razlikuju od ovih ‘običnih’. U bilo kojem odnosu važan je trud, trud i još malo truda pomiješanog s poštovanjem, vjerovanjem i kompromisom.

Ako ste sada razdvojeni, ne znači da vas to čeka do kraja života. Lakše ćete podnijeti razdvojenost ako napravite plan za budućnost. Naravno da ne treba ništa forsirati jer nitko ne zna što će biti za pet godina, no barem dobro razmislite u kojem se smjeru želite kretati i što ste sve voljni napraviti kako biste si osigurali zajedničku budućnost. I ono najvažnije, budite zahvalni što se imate priliku voljeti. Sretno!