‘Tvoja afera s oženjenim muškarcem neće završiti sretno, a sad ću ti objasniti zašto sam uvjerena u to’

“Tvoja afera s oženjenim muškarcem u početku uopće neće biti afera. Bit će to prijateljstvo. Vas dvoje ćete jednostavno ‘kliknuti’ i, dok zapravo nećeš potpuno ni razumijeti što se događa, osjetit ćeš potrebu da s njime provodiš sve više i više vremena. Ali znaš, ne ‘na onaj način’, sve je to skroz nevino…”

“Tvoja afera s oženjenim muškarcem će započeti tako što ćeš se zakleti da se nikad u životu nećeš spetljati s nekime tko je zauzet.

Započet će mnogo ranije nego upoznaš varalicu. Započet će tako što ćeš samoj sebi obećati da nikad nećeš biti jedna od onih koja razara brakove. I bit ćeš uvjerena da samo žene niskog samopouzdanja mogu sebi dopustiti da budu ‘ona druga žena’. Započet će tako što nećeš samu sebe razumijeti iznutra i time ćeš zapravo olakšati da se dogodi ono što se mora dogoditi.

Tvoja afera s oženjenim muškarcem u početku uopće neće biti afera. Bit će to prijateljstvo. Vas dvoje ćete jednostavno ‘kliknuti’ i, dok zapravo nećeš potpuno ni razumijeti što se događa, osjetit ćeš potrebu da s njime provodiš sve više i više vremena. Ali znaš, ne ‘na onaj način’, sve je to skroz nevino… Jednostavno ti je ugodno u njegovu društvu. Samo se budale mogu zaljubiti u oženjenog muškarca. Samo se razaračice brakova mogu zaljubiti u oženjenog muškarca. Samo jadne, tužne djevojke mogu se zaljubiti u oženjenog muškarca. A tvoja afera s oženjenim muškarcem će se zahuktati u trenutku kad shvatiš da si se zaljubila u oženjenog muškarca.



Samu ćeš sebe uvjeriti da vaša afera nije kao svaka druga afera

I on je to prihvatio. Možda je to zapravo bio njegov plan od samog početka. Možda se i on zaljubio jednako toliko koliko si se i sama zaljubila. I uopće se ne opire kad počne prelaziti granice. Ili kad ih ti počneš prelaziti. Vas ćete dvoje igrati tu uvrnutu igru sve dok prave (ili pogrešne) granice konačno ne budu prijeđene i više neće biti nikakve sumnje: on vara svoju ženu, a vara je s tobom.

Počet će govoriti stvari poput: ‘Trebao sam oženiti nekoga poput tebe’ ili ‘Zašto te ranije nisam upoznao?’ I možda to zaista misli. A možda i ne. Reći će ti da se zbog tebe osjeća onako kako se nikada nije osjećao. I možda to zaista misli. A možda i ne. I to će zauvijek ostati misterij: je li on najobičniji ženskaroš ili mu je samo slomljeno srce? I ti ćeš se silno nadati da je istina ovo drugo.

Tvoja će afera s oženjenim muškarcem uključivati tvoje uvjeravanje same sebe da to nije afera kao i svaka druga. I da, svjesna si toga da govoriš istu stvar kao i svaka druga žena; ‘Pa kako ovo može biti negativno ako se radi o ljubavi?’ ‘On mene zaista voli.’ ‘Zbog mene će ostaviti svoju ženu.’ I svjesna si da tvoj put izgleda identično kao i put svake druge žene u povijesti modernih prevara, ali ipak – tvoja priča mora biti nekako drugačija. Drugačija je zato što ti u svom srcu osjećaš da je drugačija. I nebitno ti je da, kad malo obratiš pažnju na stereotipe vezane uz cijelu ovu priču, opisuješ samu sebe i vlastitu situaciju. Ali, što oni znaju? Zar ne? Vas ste dvoje zaljubljeni. Vas ste dvoje stvoreni jedno za drugoga. Ono što vas dvoje imate je posebno.

Žrtvovat ćeš se zbog onoga što smatraš da je ljubav, ali ćeš iznutra – umirati

Ignoriraš onaj dio koji ti jasno govori da većina muškaraca koja ostavi svoje supruge zbog svoje ljubavnice obično na kraju prevari i njih. Ignoriraš činjenicu da se ljudi, koji ostaju u nesretnim vezama, obično ne žele suočiti s nekim problemom. Nečime vezanim uz njih same, možda uz njihov brak… A ako se ne mogu suočiti u prvom braku, onda se sasvim sigurno neće moći suočiti ni u drugome. A ti sve ovo ignoriraš jer, ponovno ponavljam, s vama je jednostavno drugačije. Vi nećete završiti nesretno kao svi ostali.

Tvoja afera s oženjenim muškarcem bit će ispunjena sitnicama zbog kojih ćeš se osjećati bezvrijednom – na primjer, svaki onaj put kad otkaže planove jer njegova supruga nešto treba ili kad joj odgovara na poruke pred tobom (‘Kako ne bi posumnjala u nešto’), ili kad online iskazuje ljubav prema svojoj supruzi i to često na najromantičniji mogući način. Samoj sebi govoriš da to zaista nije toliko važno – možeš živjeti na ovaj način, možeš se žrtvovati zbog ljubavi, jer, na kraju krajeva, znaš što se događa u njegovu srcu. No, iznutra – ti umireš.

Tvoja afera s oženjenim muškarcem će hraniti tvoje demone; one koji te uvjeravaju kako ne zaslužuješ pravu, iskrenu i nedjeljivu ljubav i pažnju, one koji ti govore kako si zapravo užasna osoba (i da ti se zbog toga događa sve ovo). A afera će te natjerati da se ili suočiš s vlastitim demonima ili da ostaneš zakopana u vlastitoj tami. I tvoja afera s oženjenim muškarcem će naposljetku završiti.

Htjela bi biti ta posebna žena koja će mu preokrenuti život, ali si svjesna da se to ipak neće dogoditi

Voljela bi da si ti ta posebna žena koja će mu preokrenuti život. I fokusiraš se samo na one rijetke slučajeve zbog kojih misliš kako mu, teoretski, zaista možeš postati posebna; na one slučajeve kad netko zaista ostavi svoju ženu zbog ljubavnice. Ali to se ovdje neće dogoditi. Previše je toga na kocki. Previše je toga uložio u ovaj svijet u kojem trenutno živi da bi tajnom svijetu s tobom dao prednost.

I ne znam kako tvoja afera s oženjenim muškarcem na kraju završava. Za tvoje dobro se nadam da si ti ta koja će je prekinuti. Nadam se da ćeš se jednom pogledati u ogledalo i shvatiti da je ta vaša veza samo omča oko tvoga vrata. Nadam se da ćeš na trenutak zastati i samoj sebi reći: ‘Dosta mi je ove igre. Ne želim ti više pomagati da živiš u laži. A i meni je dosta takvog lažnog života.’

A što se događa nakon toga? Ne znam. Ali upravo ovdje se vaši putevi zaista razilaze. I kojim god ti putem dalje krenula nadam se da ćeš krenuti s naučenom vrlo važnom lekcijom. Lekcije su to koje ponekad moramo proći kako bismo nešto naučile; kako bismo naučile da smo vrijedne prave ljubavi i iskrene, vjerne osobe. Da smo vrijedne poštovanja i da isto, ako ga ne dobivamo, imamo pravo zatražiti. Da mi nismo ‘druga’ osoba. Da smo previše vrijedne i prekrasne da bismo bile nekome negdje sa strane, da bismo bile netko s kime on može provoditi tek pokoji trenutak kad nitko ne gleda. I da, neovisno o tome je li samo manipulirao nama, iskoristio nas ili nas je pak zaista volio, ni jedna od nas ne zaslužuje da joj drugi gaze srce, a on je, naposljetku, činio upravo to. I to nije okej.

Svatko je odgovoran za svoje postupke i mora se znati nositi s posljedicama koje isti donose

I nadam se da razumiješ da, koliko god je neukusno započinjati vezu s nekime tko već ima život s nekim drugim, na kraju dana jedina osoba koja je razorila taj život jest on. (Ili ona, jer cijela ova priča može biti i obrnuta – muškarac koji je u vezi s udanom ženom.) Neovisno o tome je li njegov brak klimav, je li mu samo dosadno ili je on netko tko se uopće nikad nije trebao oženiti, njegovi postupci (koji imaju svoje posljedice) isključivo su njegova odgovornost. Isto kao što su i tvoji postupci tvoja odgovornost.

Također se nadam da ćeš iz ove afere izaći svjesna toga da, ako sami sebe dovoljno dobro ne poznajemo i ne razumijemo, vrlo lako upadamo u ovakve zamke, iako se kunemo da u iste nikad nećemo upasti. Ali onda nam to mora poslužiti kao lekcija da zaista upoznamo same sebe i da postanemo svoja najbolja moguća verzija. I da ojačamo. I da prepoznamo svoje pogreške iz prošlosti kako ih ne bismo ponavljale.

Tvoja afera s oženjenim muškarcem možda se zaista može utrpati u klasične obrasce, ali ti si, bez obzira na sve, posebna duša, i nadam se da ćeš pronaći ljubav – pravu, vjernu, nedjeljivu ljubav – koja će se slagati s tom tvojom posebnošću”, napisala je jedna djevojka za Thought Catalog i time pokušala objasniti pravo značenje prevare i zabluda vezanih uz istu.