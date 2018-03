Stručnjaci kažu kako je seks (osim što je ugodan i zabavan) rješenje za sve probleme, od PMS-a do nesanice

Foto: giphy

Seks liječi sve

Kao što postoje različite poze, tako i postoje različite vrste seksa. Jutarnji seks, seks na brzaka, pomirbeni seks i koji god naziv da zamislili, on postoji. A jeste li znale da seksom ili drugim intimnim činovima možete riješiti neke probleme, kao što su stres, anksioznost i PMS?

Samo seks

Seksualna stručnjakinja i terapeutkinja Angie Gunn za She knows kaže: “Seks može biti velika pomoć za upravljanje emocijama, suočavanje sa stresom, smanjenje broja otkucaja srca, reguliranje disanja, vraćanje u sadašnjost i povezivanje s drugima. Osim toga, seks može poslužiti i kao rješavanja konflikta u vezi ili pak dosade”. Što se više seksate, manje ćete imati problema. :)



Dosada u vezi

Ako ste dulje vremena u vezi, nažalost postoji šansa da će vam se seksualni život prorijediti ili možda dosaditi. Vrijeme je za promjene u seksu. Odličan primjer je korištenje novih poza, nabavka raznih igračaka ili razne kinky igrice, kao što je zamjene uloga.

Česte svađe

Svađe i nesuglasice su normalan dio svake veze. Možda je baš tada pravo vrijeme za isprobati divlji seks ili pak pričekati i uživati u onom najboljem, pomirbenom seksu.

PMS

Iako vam u ovom razdoblju sigurno nije do ničega, a kamoli do seksa, upravo on pomaže kod dosadnih grčeva. Coleen Singer, stručnjakinja za seks kaže kako se za vrijeme seksa oslobađaju dopamin i oksitocin koji smanjuju predmenstrualne bolove. Ovi hormoni djeluju puno jače od bilo kojih tableta protiv bolova.

Nesanica

Kada ne možete zaspati seks je odlično rješenje. Osim što nećete uzaludno brojati ovce nakon seksa ćete biti iscrpljeni i san će vam sigurno doći iste sekunde. “Seks i orgazam isto tako potiču razvoj oksitocina, koji vaše tijelo ostavlja u opuštajućem stanju”, kaže Singer.

Manjak samopouzdanja

Ako se ne osjećate dobro dok stojite gole ispred svog partnera, možete ugasiti svijetlo. Ali nemojte se opterećivati s time previše. Oni vas ne vide na taj način. Ne gledaju vaš višak kilograma, nego gledaju vas i misle na ono što ćete upravo raditi naravno.

Stres

Ukoliko imate probleme na poslu ili određene rokove koji su sve bliže, seks vam može pomoći da se malo opustite. Singer savjetuje da probate nabaciti nekada prije posla brzinski seks i sigurno ćete se osjećati puno bolje cijeli dan.

Život je grozan

Da, svi imamo tu fazu kada nam baš ništa ne ide od ruke. I pogodite što. Seks je ponovno tu da vas oraspoloži. Ovaj puta je vrijeme da ispunite neku od svojih seksualnih maštarija. Samo razmišljanje i planiranje će vas zaokupiti, makar na kratko.