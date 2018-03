Stručnjaci imaju jako dobro objašnjenje zašto nas toliko boli kada nas netko odbije

Foto: Pexels

Jedan od najvećih ljudskih strahova je odbijanac – od simpatije, prijateljice, potencijalnog poslodavca i tako dalje. Nikada ne možemo znati na što ćemo naići kod drugoga, čak ni u platonskim vezama i to ne nužno romantičnim. Ako netko ne shvaća ili ne može voljeti najdublji dio nas, to nam je ogroman udarac po egu.

Prema nekim istraživanjima, mozak registrira odbijanje kao iskustvo fizičke boli, a mišići slabe pod velikim stresom. Kako navodi Elite Daily, naša evolucijska prošlost ovako objašnjava ovu intenzivnu bol: ako je netko bio izopćen iz skupine, to je uvelike smanjilo njegovu mogućnost preživljavanja. Drugim riječima, ‘najslabije karike’ nisu dugo živjele.

Srećom više ne živimo u špiljama pa su ovakvi scenariji rijetki, ali pitanje ostaje: zašto toliko mrzimo odbijance? Zašto dopuštamo da toliko utječu na nas?



Vjerojatno znaš kako odbijanci funkcioniraju i kako se osjećaš u tom trenutku, no evo što se sve događa prema mišljenju stručnjaka.

Hormoni stresa mogu podivljati

Psihoterapeut dr. Mike Dow kaže da stresne situacije iscrpljuju tijelo i imunološki sustav. “Sve potisnute emocije dolaze na površinu pa vam se čini da je vaš život jedan veliki kaos”, kaže Dow. Zbog svega ovoga, otkucaji srca se povećavaju što uzrokuje nesanicu. Rješenje? “Sjetite se svih teških situacija u svom životu koje ste uspjeli prevladati. To je dokaz koji vam treba da znate da će sve biti dobro”, napominje Dow.

Možeš izgubiti samopouzdanje

Vjerojatno ćeš se osjećati kao da nisi dovoljna ili da je za odbijanac krivo nešto što vam nedostaje. Stručnjakinja za veze Susan Winter kaže da prakticiranje pozitivnog razgovora sa samim sobom i podrška prijatelja i obitelji može potpuno izbrisati osjećaj krivnje. “Sjetite se sljedećeg: ako vas neka značajna osoba više ne voli, to odmah ne znači da niste vrijedni ljubavi”, zaključuje Winter.

Razbijaš glavu mogućim razlozima

Naravno da ti trebaju razlozi da možeš zaokružiti priču, ali ako ih taj netko ne želi dati, nemoj navaljivati i preispitivati se unedogled. Budi zahvalna i sretna na zajedničkim trenucima i toga se sjećaj, a ne odbijanca.

Tvoja osobna slika je porušena

“Svi formiramo svoju ‘priču’ koja oblikuje percepciju o samom sebi i naša uvjerenja”, kaže bihevioralna znanstvenica Clarissa Silva. Odbijanci u velikoj mjeri ruše tu priču i mijenjaju je. Ono što možeš napraviti jest pronaći alternativni put za stvaranje novih priča i avantura.

Uspoređuješ se s drugima

“Verzija vas samih na društvenim mrežama konstantno traži odobravanje drugih putem lajkova, komentara, a ne životnih iskustava”, objašnajva Silva. Možda u tim trenucima svi tvoji prijatelji izgledaju sretno zaljubljeni, ali ono što vidiš na fejsu nije uvijek ogledalo istine jer ljudi tamo obično prikazuju samo sretnu stranu života.

Osjećaš se izdano

Da, lako se osjećati kao da te voljena osoba izdala, ali to je bila njihova odluka i ona na to ima pravo. Bez obzira što si s tom osobom dijelila dobro i zlo, to više neće biti moguće, ali to je samo pokazatelj da će čeka nešto još bolje.

Emocije nadjačavaju logiku

“Teško je vidjeti da ta osoba nije bila za vas kada vi još uvijek osjećate nešto za nju i u šoku ste zbog situacije”, kaže stručnjakinja za dejtove Lori Salkin. Možda zvuči kao klišej, ali vrijeme će izlječiti rane. Kasnije će ti biti lakše i sjećat ćeš se većinom lijepih trenutaka jer jedino njih vrijedi pamtiti.

Zapamti da je nemoguće potpuno izbjeći odbijance u životu, a oni su tu da nas podsjete kako nas čeka nešto novo. Odbijanci nas ne definiraju kao osobe, to čine iskustva. Sretno!