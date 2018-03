Smijemo li lagati partneru? Ako da, pod kojim uvjetima? Ugledna terapeutkinja objašnjava zašto da, a kada nikako ne

Foto: domoyega/thinkstock

Je li prihvatljivo lagati partneru ili partnerici? Ako da, pod kojim uvjetima? Ako ne, zašto ne? Stručna terapeutkinja i bračna savjetnica, Rachel Sussman, za Business Insider je odlučila odgovoriti na ova pitanja i objasniti zašto su ‘male, nevine’ laži ponekad sasvim prihvatljive.

“Otprilike svakog tjedna na terapiju mi dođe osoba i govori o tome kako je uhvatila partnera u laži”, priča Sussman. No, dok neke potpuno nevine laži nisu nikakva prijetnja, ako pređemo granicu – povjerenje koje našu vezu drži na stabilnim temeljima može vrlo lako biti uništeno. Ali koja je razlika između ‘prihvatljive’ i ‘neprihvatljive’ laži? Sussman objašnjava razliku.

‘Nevine’, prihvatljive laži moraju biti toliko blage da, ako vas se uhvati u njima, to neće negativno utjecati na vašu vezu. Sussman tvrdi kako je temelj svake veze integritet, a upravo na taj način moramo naučiti razlikovati potpuno bezopasne male laži od onih koje mogu uništiti odnos s partnerom.



‘Hoće li to negativno utjecati na naš odnos?’

“Morate sami sebe upitati: Ako budete uhvaćeni (a postoji velika šansa da budete), hoće li vam to stvoriti probleme u vezi? Hoće li to uzrokovati veći problem nego što bi uzrokovalo da ste bili potpuno iskreni?”, objašnjava. A primjeri takvih bezopasnih laži koje navodi Sussman su: Ako partneru kažete da ste neki komad odjeće kupili na sniženju, a zapravo uopće nije bio na sniženju, ili da to uopće nije nova majica, već da ju imate od prošle sezone. Takve su laži u redu. Jer, ovakve stvari ne mogu duboko povrijediti vašeg partnera, kao ni vaš odnos s njim. “Za mene je bezopasna laž ona koja je zaista, ali zaista benigna”, dodaje.

Laganje o delikatnijim pitanjima može biti opasno

No, s druge strane, laganje o ozbiljnim, delikatnim pitanjima može imati vrlo opasne i loše posljedice. Ako partneru tvrdite da niste u dugovima, a stanje na vašem bankovnom računu govori drugačije, time možete potpuno uništiti partnerovo povjerenje. Ako imate problema s ovisnosti o bilo čemu, a to ne govorite partneru, on bi se mogao osjećati prevarenim.

Bolje i neugodan razgovor nego laganje

I dok priznanje ovakvih problema možda nije uvijek sasvim jednostavno, Sussman tvrdi kako je i taj neugodan razgovor o problemima puno bolje rješenje od laganja i zavaravanja partnera, jer će te u tome kad tad biti uhvaćeni, a onda će ne samo razgovor biti još neugodniji, već će vaš odnos vjerojatno biti uništen.

“Ako malo izađete izvan svoje zone komfora i suočite se s nečime što vam baš i nije ugodno, to je na mnogo načina puno lakše nego da vas se kasnije uhvati u laži. Krivnja, sram, poniženje – sve je to puno užasnije od potencijalnog negativnog odgovora od strane vašeg partnera”, dodaje Sussman.