Skidaju te pogledom i zamišljaju što bi ti sve radili: Ovih pet horoskopskih znakova ima najprljaviji um

Foto: lioninthewild/Instagram

Jedan od njih neće se suzdržavati čak ni u javnosti

Svi mi imamo onu ‘kinky’ stranu, samo što je ne pokazujemo na isti način i dovoljno često. No, neki horoskopski znakovi jednostavno ne mogu pobjeći od svog nastranog uma. Čak i ako objavljaju neke svakodnevne stvari, šokirala bi se što im se mota po glavi.

Evo koji znakovi prema Thought Catalogu imaju najprljavije misli:

Škorpion





Škorpioni se jednostavno ne mogu oduprijeti ‘prljavim’ mislima. Čim vide nekoga tko im se sviđa, odmah tu osobu zamišljaju golom i maštaju što bi joj sve radili. Ako vidiš da te škica frajer sa strastvenom iskrom u očima, sigurno je Škorpion i upravo razmišlja kakva si u krevetu, jesi li isprobala analni seks, voliš li masturbirati i bi li mu dopustila da te sveže. Škorpion je jednostavno takav, a kada ga bolje upoznaš, tek tada kreće prava stvar.

Blizanci

Jedan od znakova koji se uvijek trudi da mu u seksu bude zabavno jesu Blizanci. Ako im je dosadno, misli im najčešće odlutaju u seksualne vode, čak i u najbanalnijim situacijama poput jutarnjeg doručka. Sjedit će s tobom za stolom, jesti taj sendvič i maštati kako te skida, komad po komad. Blizancu ćeš to jednostavno vidjeti u očima i budi sigurna da bi navalio na tebe iste sekunde. Na tom stolu.

Vaga

Vage možda jesu suptilne, ali zato im je um divlji. Čak i obični krastavac može ih asocirati na seks, baš kao i ako netko liže sladoled koji curi na sve strane. Da, to je Vaga, ali postoji jedna caka. Koliko god da bi se željela seksati s tobom, neće ti se moći prepustiti ako ju mentalno ne stimuliraš. One su jako senzualni i seksualni znak, ali uzbuđenost im prvo počinje u mozgu, a onda tek u donjim predjelima.

Jarac

Ne, ne, Jarci nisu strastveni samo oko posla, iako se tako često čini. Jedini su od onih znakova koji često sanjaju da se seksaju u svim mogućim i nemogućim pozama, s poznatim i nepoznatim osobama. Jedini je problem što svoje maštarije ne uspijevaju odmah realizirati. A kada se i nađu u strastvenom stapanju, postaju divlji i nastrani.

Lav

Lavovi ne misle stalno o seksu, ali neke stvari za njih su jaki okidači poput nečijeg parfema, smijeha, proljetnog povjetarca ili strastvenog pogleda. Lavovi u elementu su prave zvijeri kako im i priliči i napravit će sve da te zadovolje. Lav je otvoren za sve eksperimente i ako ga pališ, to će ti dati do znanja. Čak će te i u javnosti pokušati što više dodirivati, a kada se nađete sami, slijedi ti prava eksplozija užitka. Sve što ti je Lav rekao da će ti raditi, to će zaista i učiniti.