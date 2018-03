Šapući mi bezobrazno: Mali vodič za ‘prljavi razgovor’ koji će ti pomoći začiniti seksualni život

Foto: Pexels

S vremena na vrijeme potrebno je malo začiniti svoj seksualni život. Jedan od načina je ‘prljavi’ razgovor tijekom seksa. I ne, ne moraš biti nikakava porno zvijezda kako bi bila ‘zločesta’ u krevetu jer nije veliko umijeće pustiti malo mašte da slobodno luta i šaputati bezobrazne riječi

Većina žena se ne usudi prva pokrenuti takav razgovor jer nisu sigurne kakoće njihov partner reagirati, hoće li to zvučati vulgarno ili ne, te imaju strah da će izabrati krive riječi i u potpunosti upropastiti atmosferu. No, nema ništa loše u tome da se opustiš i razmijeniš svoje seksualne fantazije. Iako ćeš se možda i sama sebi smijati nakon što se seks završi i kada se ‘ohladiš’, ali to je sve ionako samo mašta pa nema razloga da to ne učiniš, ako poželiš. Ako još nisi sigurna, evo nekoliko smjernica koje će ti pomoći odlučiti je li to za tebe ili ne, piše Shape.

Otkrij koje riječi ga pale

Za početak se ti i tvoj partner možete dopisivati izmjenjujući ‘prljave’ sms poruke jer je to odličan način da saznaš koje riječi su glavni okidač njegovog uzbuđenja. Možeš mu poslati poruku primjerice ‘Jedva čekam da te vidim danas. Reci mi mjesta gdje me sve želiš dirati’. Budi sigurna da će smisliti erotična mjesta koja će ti pomoći obogatiiti tvoj vokabular u krevetu.

Podijeli s njim kako se osjećaš

Kada je akcija daj mu do znanja što te sve uzbuđuje u krevetu. Pričaj mu kako se osjećaš dok ti radi ‘zločeste’ stvari jer će mu to pojačati samopuzdanje da radi pravu stvar, a to je ujedno i na obostrani užitak.



Budi ono što jesi (i drži se toga)

Ne moraš zvučati kao porno zvijezda i reći nešto samo zato jer si čula da je to Jenna Jameson rekla. Vruće riječi najbolje zvuče kada ih kažeš spontano i ako tako zbilja i misliš. Ne moraš koristiti drugu boju glasa kako bi zvučala seksi, a pogotovo ako se pri tome ne osjećaš ugodno. Možeš probati reći nešto slatkim i nevinim glasom ili apsolutno zločestim, sve ovisi o tome što tebi najbolje odgovara u određenom trenutku. Važno je samo da zračiš samopuzdanjem i budeš opuštena.

Koristi jednu, ali moćnu riječ

Riječ ‘da’ sigurno je na popisu tvojih glavnih riječi tijekom seksa. I to je posve u redu. Slobodno se poigraj i proširi svoj riječnik. Iskoristi i druge riječi poput ‘ brže’, ‘jače’ ili ‘još’. To je odličan vodič i putokaz tvojem partneru da radi sjajan posao.

Reci dragome što ćeš mu sve raditi

Ovo je zadnji korak kojim ćeš ‘prljavi’ razgovor podići jednu ljestvicu više. Otkrij što mu sve želiš raditi u krevetu. Pokušaj mu možda predložiti potez koji si vidjela, a koji bi htjela probati. Tako ćeš se i ti osjećati ugodnije i slobodnije kada dođe do vatrene akcije.

Nemoj se previše fokusirati na njegovu ‘muškost’

Neki muškarci vole čuti koliko je velika njihova ‘muškost’, ali kod drugih (čak i ako su prosječni ili veći), rečenice o njihovoj veličini mogu potaknuti nesigurnost koju imaju. Zato bi možda bilo dobro da samo kažeš nešto neutralno, a opet uzbuđujuće. Dobar pokušaj je ‘prljavi’ razgvovor o njegovoj čvrstoj erekciji.

Nemoj osjećati pritisak

I dok neki ljudi vole sočne psovke u krevetu, ne moraš biti pod pritiskom da i ti ‘prljavo’ pričaš. Možda tvoga partnera uzbuđuju nježne riječe pune ljubavi, pa je bitno da prvo otvoreno priznate kakav ‘razgovor’ želite voditi u svome krevetu.