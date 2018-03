Princ Charles nije bio zaljubljen u princezu Dianu u vrijeme kad ju je zaprosio. Morao ju je naučiti voljeti

Foto: FILES/afp

Uzor su mu bili njegovi djed i baka, čiji brak također nije bio stvoren iz ljubavi na prvi pogled

Najnovija biografija princa Charlesa, spisateljice Sally Bedell Smith, bavi će se problematikom odnosa, veze i braka princa i princeze Diane, uključujući i njihov život prije vjenčanja, piše Harper’s Bazaar.

Autorica tvrdi kako princ nije bio zaljubljen u Dianu u vrijeme kada ju je zaprosio, točnije te 1981. godine. Diana je tada imala 20, a Charles 32 godine, a navodno joj se počeo udvarati samo godinu dana prije zaruka, piše magazin People. I prije samih zaruka, Diana i Charles zajedno su, navodno, izašli otprilike 12 puta.

“Očito je bio zaintrigiran i rekao je da je ona netko koga može naučiti voljeti”, tvrdi Bedell Smith, autorica biografije pod nazivom Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Impossible Life.



Tražio je savjet prijatelja

Prema pisanju The Washington Posta, Charles je navodno savjet oko toga treba li zaprositi Dianu tražio od svog prijatelja Earla Louisa Mountbattena, a u to je vrijeme prekinuo vezu sa ženom za koju je rekao da nije bila “dostojna biti princezom.” Također, planirao je vjenčati se do svog 30. rođendana, što je značilo da mu je vrijeme tada već pomalo isteklo.

Pritisak od strane kraljevske obitelji

No, osim što je sam sebi stvarao pritisak, navodno ga je i cijela kraljevska obitelj pritiskala da oženi Dianu, a navodi koji kruže iz kraljevskog dvorca tvrde da je dan prije njihova vjenčanja pobjegao, doduše nakratko, zbog stresa i pritiska koji je osjećao, kao i zbog činjenice da je i dalje bio zaljubljen u svoju bivšu, Camillu Parker-Bowles (s kojom se oženio 2005. godine).

Inspirirali su ga djed i baka

Charles je ipak bio inspiriran brakom svoga djeda i bake, koji se također nisu voljeli od samog početka, ali su ipak nekako uspjeli. “Ugledao se na njihov brak, što baš i nije bila ljubav na prvi pogled, i pomislio: ‘Ako mogu oni, mogu i ja'”, dodaje Smith.

Charles i Diana naposljetku su se rastali u kolovozu 1996. godine, nakon što su zajedno dobili dvojicu sinova, Williama i Harryja. Bilo je to godinu dana prije nego što je princeza poginula u fatalnoj nesreću u Parizu.