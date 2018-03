Pitale smo 10 muškaraca znaju li što je Dan žena? ‘Taj dan vezan je uz davanje sloboda ženama koje su im nekada bile uskraćene’

Foto: Borko Vukosav

Bliži nam se još jedan 8. mart, odnosno Dan žena. Priča je to o povijesnoj borbi žena za svoja prava koja je još uvijek posve aktualna. Unatoč značajnim pozitivnim pomacima, još uvijek ima prostora za postizanje stvarne ravnopravnosti u društvu

Dan žena ili 8. mart, slavi se kao dan borbe žena za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost. I dok se nekada taj dan veličao i slavio, danas ga se neki jedva prisjećaju. Tek rijetke žene će na taj dan dobiti cvijet i pažnju za prava za koja su se izborile unatoč raznim preprekama i zabranama. Ta borba još uvijek traje jer položaj žena i dalje je lošiji od položaja muškaraca. Osim što rade na mjestima gdje su slabije plaćene za razliku od muškaraca, neravnopravan položaj se osjeti i prilikom zapošljavanja i napredovanja. Iako je 8. ožujak podsjetnik na sva prava za koja se se žene izborile, pitanju ravnopravnosti treba posvetiti pažnju 365 dana u godini.

Koliko muškarci znaju o tom važnom datumu odlučile smo provjeriti u šetnji centrom Zagreba. Pitale smo deset muškaraca znaju li što je Dan žena i što njime obilježavamo.

Ivan Lovrinović, 58





“Taj dan obilježavamo pravo žena. Pravo na veće plaće, na ravnopravnost, na mogućnost sudjelovanja u svemu. Ali osim obilježavanja ovoga prikladnog dana, mislim da je daleko važnije da žene u stvarnosti dobiju više svoja prava,” istaknuo je saborski zastupnik Ivan Lovrinović. “One su manje plaćene od nas na istim funkcijama što nije u redu. Ja sam za ne toliko formalno obilježavanje nego za stvarnu zaštitu prava žena”, zaključio je Lovrinović.

Krešimir Katranček, 55

“Međunarodni praznik obljetnica je borbe žena u 19. stoljeću za njihova prava. Mislim da su žene danas, manje više, ravnopravne s muškarcima, a supruzi ću čestitati poljupcem jer je to najljepši poklon”, otkrio je Krešimir.

Saša Pokos, 28

“Na taj dan veliča se žena, ali ne znam što konkretno, nisam proučavao. Znam da je vezano uz 8. mart i bivši socijalistički sistem, ali pozadinu ne znam”, priznao je Saša. “Taj dan vezan je uz davanje slobode ženama, što se tiče biranja i općenito svih ostalih sloboda koje su nekada bile uskraćene.”

Nebojša Modraković, 60

“Dan žena je dan svih žena. Tu se podrazumijeva pitanje ravnopravnosti i mislim da su žene danas ravnopravne s muškarcima. Ako nisu, trebale bi biti. Supruzi ću za taj dan kupiti ružu, baš kao i svake godine”, s osmjehom na licu priznao nam je Nebojša.

Ivan Pejko, 21

“To je dan kada obilježavamo pitanje ravnopravnosti. Svima je već jasno da su žene i muškarci ravnopravni. Tu ne treba nikakve podijele raditi”, smatra Ivan. “Poslovi koje muškarci mogu raditi, mogu i žene, a na nekim poslovima su čak žene uspješnije i bolje od muškaraca. To je definitivno.”

Luciano Barbieri, 47

“Na taj dan obilježavamo Dan žena jer kažu da su svi ostali dani, dani muškaraca. Smatram da su žene danas ravnopravne, bilo bi normalno da jesu. Ja ću supruzi, kćeri, mami i punici čestitati s cvijećem i slatkišima”, rekao je Luciano.

Perzić, 68

“To je međunarodni praznik. Njime obilježavamo pravo žena na njihovo ostvarenje. U masu stvari žene jesu ravnopravne s muškarcima, a u nekima nisu,” rekao nam je gospodin Perzić koji nije nam želio otkriti svoje ime.

Rade Malobabić, 32

“Dan žena je dan kojim se obilježavaju prava za žene i za bolje uvjete i međusobno priznanje za sve, da imaju jednaka prava kao i muškarci. Obilježava se 8. ožujka tj. 8. marta. U 2018. godini žene još uvijek, po meni, nisu ravnopravne, a pogotovo u nekim poslovnim područjima. Da ima pomaka, ima i valjda ćemo nastaviti u tom pozitivnom smjeru”, poručio je Rade.

Petar Heinrih, 28

“Na Dan žena odajemo počast ženama, suprugama, majkama. Mislim da je to lijepi dan za žene. Na taj dan treba im pokloniti nekakv poklon, kupiti im nešto, dati neku pažnju i staviti ih u prvi plan”, kaže Petar. “Taj dan im treba napomenuti koliko su u životu važne muškarcima.”

Miroslav, 75

“Rado obilježavam taj dan, evo baš sam kupio poklon za taj dan. To je u povijesnom smislu dosta davno započelo u Americi i tada se počelo slaviti. Kod nas se to fino slavilo u prethodnoj državi, a sada se to nekako zanemaruje iz razloga koji meni zapravo nisu jasni. Ali poštovanje prema svim ženama bi trebalo i dalje odavati”, jasno i glasno poručio je 75-godišnji Miroslav.