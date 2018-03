Pitale smo 10 frajera što ih privlači na ženama, a nije fizički izgled: Evo što su nam odgovorili

Foto: Unsplash

Čini se da je dečkima iz Hrvatske jako važna ova jedna osobina bez koje sve pada u vodu

Iako je vanjski izgled ono što prvo primjetimo na nekoj osobi, što je i logično, on nije i najvažniji. S obzirom da se bliži Valentinovo, mjesec ljubavi, bile smo malo znatiželjne i pitale smo naše prijatelje i kolege da nam otkriju koje ih karakteristike najviše privlače kod žena.

Odgovori koje smo dobili bili su prilično raznovrsni, poneki malo i komični, ali skoro svi su se složili oko jedne stvari. Pogađaš koja je? Evo što kažu:

Marko, 28





Naravno da me na ženi privlači inteligencija, konkretno da s njom mogu voditi normalne i pametne razgovore i da me ne muči s kojekakvim tračevima i tko je što rekao. Jako mi je važno da ima smisla za humor i da je spremna na zezanciju.

Davor, 27

Ono što me najviše privlači kod žene, a da nije fizički izgled je prvenstveno to da je cura pozitivna i nasmiješena, onako iskreno, što se najbolje vidi u očima. Dobar, malo pomaknut smisao za humor također mi je važan, jer sam i sam takav. Na kraju, bitno mi je da je osoba brižna i otvorena u komunikaciji, jer to je najveći preduvjet stabilnog i kvalitetnog odnosa.

Ivan, 23

Moram priznati da me jaaako privlači kada je cura tajanstvena, znate ono…da nije otvorena kao knjiga već da se moram potruditi saznati neke stvari o njoj. Jako me odbija ako glumata i previše želi biti u centru pažnje, ali zato obožavam jednostavnost i dobar smisao za humor. Zapravo volim jednostavne cure pred kojima ne moraš paziti hoćeš li te krivo shvatiti i uzeti ti izrečeno za zlo.

Vito, 34

To bi svakako bio glas. Ne mogu reći da imam neki tip ili boju glasa koja mi se jako sviđa; nije kao da me više privlače viši ili niži, hrapaviji ili zvonkiji, ali svakako prvo što primjetijim na ženi je glas. I da, ono što moram spomenuti jest da nikako ne podnosim afektiranje.

Irenej, 22

Možda je preapstraktno reći da mora imati ono nešto. Ajmo reći da mora na neki način biti posebna, u smislu da ima čvrst karakter koji danas najčešće nije viđen među mladima. Bilo bi dobro da je spontana i da ne osjeća neugodu, odnosno da ne mari previše što netko misli o njoj. Naročito ako je taj netko ne poznaje uopće ili ako je poznaje, onda je to površno. Ono ‘pusti selo da priča’, je li tako? Volim da je žena ženstvena; mora imati tu otmjenost, taj ‘class’ koji bi trebao biti prirođen djevojkama kao nježnijem i ljepšem spolu. Znam da sam izbirljiv, ali eto, to sam ja.

Silvijo, 35

Karakter, stav, smisao za humor, inteligencija, mogućnost brige za sebe, neovisnost, osobnost, privrženost, inteligencija, obazrivost prema drugima i naravno – iskrenost. Mislim da je to – to.

Josip, 22

Možda će zvučati previše oštro, ali volim kada žena zna da novci ne rastu na grani i kada se trudi financijski se osigurati. Ono, da je samostalna. I važno mi je da se zna šaliti na svoj račun.

Ivan, 27

Privlači me kada su pozitivne i ne skidaju smješak s lica, uživaju u humoru i vedre su. Ne mogu pričati s nekim privatno ako se ne nasmijemo svakih par minuta. Nismo na poslovnom sastanku pa da moram biti ozbiljan dva sata u komadu. Također, ako nedostaje empatije, odnosno ako misli samo na sebe, bešćutna je prema drugima, to je za mene ‘deal breaker’.

Luka, 27

Padam na cure koje znaju što žele i koje se neće ustručavati to mi i reći. Znači, karakterno jake žene, snalažljive, ozbiljne u trenucima koji to zahtjevaju…ali, hahaha, smotane kao sajle jer se najbolje osjećam uz žene koje mogu pokazati svoju ranjivost, zbunjenost. To mi je jako simpatično! Volim da cura ne glumi neosvojivu tvrđavu, ali isto tako mi neće odmah pokazati da je zaljubljena nego da se oko nje ipak moram malo potruditi.

Branimir, 31

Jednostavno obožavam žene koje mi neće odmah na prvom spoju glumiti majke, a ni kasnije ako počnemo nešto mutiti. Mislim, volim ja svoju majku, ali znam da bi žena muškarcu trebala biti partnerica, a ne druga majka koja skače oko njega i nema svoj život. Ako je prirodna, svoja i uz nju se osjećam slobodno, to je onda žena za mene.