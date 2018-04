Ovo je osam stvari o kojima ne morate imati isti stav kao i vaš budući suprug

Foto: Wyatt Fisher take two/Flickr

Ove razlike nisu bitne kao što ste to možda mislile

Ne postoji osoba koja se nije zapitala zašto neke veze traju do kraja života, dok su druge osuđene na propast. I dok neki misle kako oni parovi koji su razlilčiti kao dan i noć ne mogu funkcionirati, istina je malo drugačija. Naime, suprotnosti se privlače i to nije uvijek recept za propast. Možda ste loši u kuhanju, a vaš partner obožava kuhati ili niste previše organizirana osoba, a on je taj koji voli sve imati pod kontrolom i sve unaprijed isplanirati. Različitosti se nadopunjuju, a evo u kojim stvarima se vi i vaš partner ne morate slagati, dijeliti isto mišljenje ili strast.

Hobiji i interesi

Rašireno je mišljenje kako vi i vaš životni partner morate imati iste hobije i interese. Iako brojni parovi uživaju zbližavati se igrajući isti sport ili dijeliti iste hobije, postoje oni parovi koji imaju različite interese. Sve dok parovi imaju prioritet redovito provoditi zajedničko vrijeme, posve je u redu da imaju drugačije hobije i interese.

Politička uvjerenja

Ne morate se slagati oko svega sa svojim budućim suprugom. Ne morate se slagati s njegovim političkim mišljenjem, ali je bitno da ga poštujete. Razlilčitosti su prilike da u vezi da vježbate poštovanje, otvorenost i empatiju.



Okidač za seksualno uzbuđenje

Ne moraju vas uzbuđivati iste stvari kao i vašeg partnera. Sve dok povjerenja jedno u drugo i stabilnu vezu, razlika u seksualnim željama ne mora biti ništa loše. Napravite listu onoga što vas uzbuđuje i onoga što biste možda htjeli probati, a zatim otvoreno i iskreno razgovarajte. Tko zna, možda ćete htjeti probati neku novu pozu o kojoj prije niste razmišljali.

Isti ukus za glazbu i filmove

Dok smo bili tinejdžerice često puta smo znale pomisliti kako smo pronašle savršenog muškarca samo zato što sluša istu glazbu ili gleda iste serije kao i mi. Međutim, ako vaš partner ne dijeli s vama istu strast prema tim stvarima, to ne znači da vam on nije suđen. Štoviše, budući da imate različite ukuse imat ćete više tema za raspravu. Puno bitnije je da dijelite zajedničke vrijednosti i imate isti stav i očekivanja onoga što brak donosi.

Religiozna uvjerenja

Za parove koji su iste religije, određeni aspekti podizanja djece će im biti bolje poznati i mogu uključivati ​​manje kompromisa ili pregovora. Uz to, manje je vjerojatno da će se ti parovi suočiti s otporom ili pritiskom roditelja zbog njihovog načinom života i ostalih odluka. Međutim, izlaganje djece različitim pogledima, perspektivama i tradicijama može biti dobro, a oba roditelja često uče i rastu kroz druge vjerske, rasne i kulturne razlika, navodi HuffPost.

Razina socijalnosti

Ljudi ne trebaju imati istu razinu želje za socijalizacijom kako bi se međusobno slagali. U stvari, mnogi parovi se slažu sasvim dobro, jer je jedan partner više kućni tip dok se drugi druži s ljudima puno češće. Introvertirani i ekstrovertirani parovi često imaju vrlo uspješne brakove, ali samo dokle god oba partnera poštuju međusobne društvene tendencije i ne ismijavaju se zbog toga.

Preferencije za čišćenje i organizaciju

Nije nužno da vi i vaš partner dijelite istu strast prema poslovima čišćenja. Ako nikada niste bili pretjerano organizirani, a u vezi ste s partnerom koji ne može dan zamisliti bez detaljno razrađenog plana, vaša veza ne mora biti osuđena na propast. Budući da se razlike nadopunjuju, prepustite njemu da pravi zajednički plan putovanja i ostale organizacijske stvari. S vremenom možda nešto i naučite od njega.

Pustolovni duh

Postoji toliko sretnih parova koji nemaju istu razinu pustolovnog duha. Važno je samo da toga budete svjesni i da to prihvatite. Neki parovi ni ne odlaze na zajednička putovanja, a funkcioniraju sasvim dobro.