Ovih pet horoskopskih znakova možda ne bi poželjela za partnera, jer oni s emocijama i vezama nisu baš na ‘ti’

Iako se za ove znakove ne bi baš moglo reći da “nemaju emocije”, nisu baš najvještiji s iskazivanjem istih

Nakon što s nekime izađeš par puta, obično već, barem otprilike, možeš vidjeti i osjetiti je li ta osoba netko tko ti karakterno i emocionalno odgovara, ili baš i nema neke šanse da se između vas dogodi nešto više od tih par spojeva na kojima ste bili. I to je u redu. Ali ipak, unatoč tome što ponekad misliš da si prilično dobro procijenila osobu, možda se čak i zaljubila i vjeruješ kako i ta druga osoba osjeća isto, moguće je da te tvoj osjećaj vara.

A onda tu u pomoć priskače nekima drag, nekima omraženi horoskop. Naravno, ne mora značiti da je apsolutno sve što ti horoskop kaže istina, ali da u njemu ima barem tragova onoga što opisuje svakog od nas – to je vjerojatno točno. Pogotovo kad je riječ o prosuđivanju potencijalnog partnera s kojime, možda, planiraš provesti život, pa je onda bolje da na samom početku otkriješ tko te čeka i kakva je netko osoba, nego da to saznaš kad već u vezu uložiš cijelu sebe.

Da, postoje ti neki ljudi koji se jednostavno boje dubljeg emocionalnog povezivanja s drugima, a horoskopski znak u kojem je netko rođen može ti reći je li baš on ta osoba uplašena dugoročnog i trajnijeg odnosa. Evo koji horoskopski znakovi su najviše kukavice kad je u pitanju povezivanje te zašto je to uopće tako. Barem u većini slučajeva.



1. Ovan

Ovnovima zapravo ne pada teško samo to ‘povezivanje’ i obvezivanje drugoj osobi, ali imaju mali problem s tim da ostanu vjerni istoj toj osobi. “Ovnovi su izrazito seksualni, strastveni i impulzivni pojedinci vođeni vlastitim željama. I obično, kad nešto požele, to ostvaruju odmah i nitko ih u tome ne može spriječiti. No, uz to sve ne pomaže im baš ni činjenica da su veliki patnici za zadovoljstvom i uzbuđenjem, pa im je najdraže kad su oni ti koji osvajaju. A to je posebno istinito kad su u pitanju muškarci Ovnovi, što, naravno, ne znači da su žene Ovnice skroz nevine”, objašnjava za Pop Sugar astrologinja Valerie Mesa te dodaje kako je važno znati i to da su Ovnovi, vrlo često, prilično nestrpljivi, što je samo još jedan dio slagalice koji nedostaje da priča o njima bude kompletna.

2. Blizanci

Malo je reći da su Blizanci jedan od najkompliciranijih horoskopskih znakova koji postoji. “Od toga da često imaju više od jedne osobnosti do toga da su najviše od svih znakova željni pažnje – uz sve to možete samo pokušati natjerati Blizance da vam se obvežu… To, naravno, ne znači da vas oni neće pokušati zavesti i da vas neće promatrati s tom nekom čudnovatom iskrom u očima. Oni vole ugodne, mentalno stimulativne razgovore, no oni uz to moraju u svakom trenutku biti i zabavni. Čim osjete bilo kakav oblik napetosti, vjerojatno će pobjeći”, tvrdi Mesa. Naravno da se ovdje radi o poprilično ogromnoj generalizaciji, ali, istina je da su Blizanci poznati po svojoj neodlučnosti, zbog čega im ostanak s jednom osobom na dulji period baš i ne zvuči kao nešto izvedivo i naročito privlačno.

3. Vaga

Iako nam se na prvu čini kako su Vage majstori ozbiljnih veza, ovaj znak zapravo je u nekakvoj konstantnoj potrazi za svojom boljom polovicom i ne pristaju tako olako na nešto što im nije apsolutno savršeno. “Prvi dan mogu biti nevjerojatno šarmantne, a zatim drugi dan u potpunosti nestanu. I vjerujte mi, nije problem u romantici. Problem je u tome što su Vage, realno, toliko izbirljive, da ponekad zbog toga mrze same sebe. Zbog toga često povrijeđuju svoje ljubavne partnere i onda nakon nekog vremena shvatiš što se ustvari događa – imaš osjećaj da si na vrtuljku i da se neprestano ponavljaju isti problemi, ali te one svojim šarmom ipak nekako uvijek uspiju zadržati unutra. No, moram spomenuti i ovo; ako je Vaga baš onako zbilja, istinski zainteresirana za tebe, to će ti odmah reći”, objašnjava Mesa.

4. Strijelac

Strijelci su definitivno najveći avanturisti i putnici od svih, pa im ostajanje predugo na jednom mjestu nije baš najprivlačnija opcija. “Strijelcima je jako teško obvezati se, a kamoli onda ostati obvezanima. Ovaj vatreni znak jednostavno želi sve i to u najvećim mogućim količinama. Od plesanja i putovanja do planinarenja i istraživanja; glavni fokus Strijelaca u životu je ‘živjeti život punim plućima’ – sa ili bez bolje polovice”, tvrdi Mesa, a taj njihov ‘samo jednom se živi’ mentalitet obično im ne dozvoljava da se umire i zastanu te budu samo s jednom osobom, zauvijek.

5. Vodenjak

“Vodenjaci su nekonvencionalni u punom smislu te riječi – a monogamija, što se njih tiče, možda uopće ne postoji. Ljubav je određeno stanje uma, a prijateljstvo im je uvijek najvažnije od svega. Poput njima bliskih Blizanaca, i oni vole stvari držati ležernima i opuštenima. Ne bih baš išla tako daleko i rekla da Vodenjaci nemaju emocije, ali njihovi vedri i manje vedri trenuci ovise gotovo isključivo o trenutačnom stanju njihova uma”, objašnjava.