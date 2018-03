Ovih deset stvari o penisima vam frajeri nikad neće priznati (i neke su mrvicu neugodne)

Foto: mens_confidence / instagram

Neka od ovih priznanja zbilja su pomalo neugodna. Što ti kažeš na ovo?

Kad je o penisima riječ, frajeri su, po tom pitanju, izuzetno osjetljivi. (Da, šala je namjerna.)

I malo tko od njih zapravo je skroz slobodan razgovarati o penisima, osim ako je riječ o pohvalama i hvalospjevima, to svatko i uvijek voli čuti, što je sasvim normalno. No, postoje i neke stvari koje ti frajeri apsolutno nikad neće priznati, a tiču se upravo njihovih penisa.

Evo o kojih se deset stvari radi, iz perspektive jednog od muškaraca.



1. I muškarci se briju…ondje dolje

“Da, i muškarci se briju. Okej, možda samo površinski. A možda i sve. A ako obrije sve, okej, naravno da će vam to priznati jer ćete osjetiti. U svim drugim slučajevima će pokušati izbjeći taj razgovor. Pravit će se da mu dlake jednostavno prirodno nestaju. Možda će vas pokušati uvjeriti da svojim umom može natjerati dlake da mu ondje dolje potpuno prestanu rasti… Haha, no, kako god bilo… Dok će vam na kraju možda i priznati da skraćuje dlake ondje dolje, vjerojatno mu se baš i neće ulaziti u rasprave kako to točno izgleda i u kojoj ih količini uklanja.”

2. Penisi mijenjaju veličinu neviđenom brzinom

“Nevjerojatno je koliko su ljudski penisi nepredvidivi i raznoliki. Da, vjerojatno znate za postojanje termina ‘erekcija’, no, sljedeći put kad vaš muškarac izađe iz tuša, usred zime, nakon što mu je ponestalo tople vode, budite sigurne da ste prisutne u tom trenutku. Njegov će penis jednostavno nestati. Ne doslovno, okej, ali bit će to jedan potpuno drugačiji penis od onog na kojeg ste navikle kad je u erekciji. I kad to doživite i vidite, bit će to poput onog trenutka kad nakon gledanja filma konačno upalite svjetlo, i shvatite da su vam noge bile svega nekoliko milimetara od prolivenog soka i hrpe rastopljenih datulja.”

3. Penisi imaju specifičan miris kad se oznoje

“I po tom se pitanju ne može učiniti baš mnogo toga, jer, dolje nije samo penis, već i mošnje… I žao mu je što je tako, tvom je muškarcu žao i srami se mirisa znoja svog penisa…”

4. Dečki, po potrebi, skrivaju svoje penise

“Možda će to biti u teretani kad nosi trenirku, ili pak na dan kada nosi skinny traperice, jer su jednostavno previše uske.’

5. Erekcije se, jednostavno, ne mogu kontrolirati

“Nemojte se ljutiti ako dobije erekciju dok se mazite. Nemojte tome pridavati preveliku pozornost ako se dogodi za vrijeme gledanja televizije. To ne znači da se vaš muškarac pali na Mary Berry iz Najboljeg britanskog slastičara. Te se stvari ponekad, jednostavno, pojave…”

6. Penis se može pomicati bez upotrebe ruku

“Mrvicu ga se može pomaknuti, da. No, to ne znači da ga može vrtjeti uokolo i njime mahati bez upotrebe ruku… Khm.”

7. I da, naravno da je svaki muškarac to (ovo gore) pokušao barem jednom

“Sigurno se barem jednom pred ogledalom svaki frajer pretvarao da je njegov penis helikopter. Možda ga je i zataknuo između nogu, pa ga povukao nazad van dok se ovaj odbio. A možda i još ponešto.”

8. Dečki svojim penisima daju nadimke (iako vam to nikad neće priznati)

“U nekom trenutku u životu, vjerojatno je svaki frajer svom penisu dao neki nadimak. To je poput one čudne e-mail adrese koju napraviš u osnovnoj školi, pa te bude sram kad pred nekime javno i naglas moraš reći svoju e-mail adresu…”

9. Pomokriti se nakon što ste to satima zadržavali gotovo je dobar osjećaj kao i seks

“Možda zaista i je jednako dobro, ali na potpuno drugačiji način. Kao što su i dobra pizza i dobar steak dobri svaki na svoj način. No, razlika je ta da vjerojatno aktivno ne zadržava mokraću kako bi se mogao ‘odlično’ popiškiti satima nakon. Okej, netko to moža i radi. Ljudi su čudni.”

10. Penis se mora otresti nakon mokrenja, kako ne bi smočili sve uokolo

“Nakon mokrenja, važno je penis dobro otresti, baš kao što brišemo usta ubrusom nakon jela.”