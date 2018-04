Ova tri znaka vam govore da biste uskoro mogle postati žrtvom ghostinga

Foto: Vincent Albanese / flickr

Odgovara vam na poruku isključivo kad je vi njemu prve pošaljete? Vrlo ćete lako i same zaključiti kakav je to točno znak

Već smo pisale o svim onim novim, čudnovatim terminima koji su se pojavili u svijetu modernog dejtanja, a za koje, iskreno, nismo ni znale što točno znače dok ih nismo počele malo detaljnije proučavati. E sad, okrenut ćemo se onom možda i najpoznatijem terminu, ghostingu.

Ghosting se, naime, odnosi na trenutak kad netko prestane u potpunosti komunicirati s vama i to potpuno iznenada, bez da vam je to na bilo koji način dao do znanja. No, čini se kako ipak postoje neki znakovi koji vam unaprijed govore da biste i same uskoro mogle postati žrtvama omraženog ghostinga, a na koje bi svakako trebale obratiti pozornost ukoliko želite to predvidjeti i spriječiti na vrijeme. Nikako nije u redu da netko od vas radi budalu, pa je bolje, ako primijetite neki od ova tri znaka, biti na oprezu. Radi se o ova tri konkretna znaka, piše Elite Daily.



1. Uvijek se vi javljate prve

Ako vam netko piše poruke samo zato što ste vi prvo poruku poslale njemu, to vam na neki način govori da ta osoba ulaže minimalno truda u razgovor i odnos s vama. Svaka bi veza, koliko god ozbiljna bila, trebala biti odnos 50/50 i obje osobe trebale bi ulagati jednaku količinu vremena i truda, pogotovo kad je u pitanju razgovor, a ako to nije baš tako, prema mišljenju nekih stručnjaka to bi mogao biti prvi znak da bi taj netko uskoro mogao nestati iz vašeg života.

2. Često vam ne odgovara na poruke zato što je zauzet

Da, ljudi, pogotovo odrasli ljudi, danas su obično prilično zauzeti i to gotovo neprestano. Posao, prijatelji, fakultet, obaveze, sport, postoji nebrojeno mnogo toga u našim životima što nas čini zauzetima, ali ako nam je do nekoga stalo i ako s nekime želimo ostvariti smislenu vezu, onda ćemo za tog nekoga uvijek naći vremena, bez obzira na sve. Pa čak i ako je to susret na pola sata ili dopisivanje koje traje desetak minuta. Ako netko neprestano izmišlja razloge zbog kojih vam ne može odgovoriti na poruku i neprestano tvrdi kako je zauzet, to je vrlo vjerojatno debelo preuveličano.

3. Vaša interakcija većinom se odvija virtualnim putevima

Bilo koja veza koja ostaje isključivo online vrlo vjerojatno nikad ne može uspjeti, pogotovo ne na dulje staze. A ovdje su izuzetak isključivo ljudi koji su u vezi na daljinu i nemaju se priliku susresti fizički toliko često. I ovo je zapravo vrlo logično i ne zahtjeva pretjerano mnogo objašnjavanja.