Ostavila sam supruga zbog 18-godišnjaka i to je bila najbolja odluka u mom životu

“Mark i ja započeli smo vezu kad sam ja bila jako mlada. Kad smo se upoznali, ja sam bila 20-godišnja djevojka koja je očajnički željela biti voljena. Mark je bio 30-godišnji konobar iznimnog talenta pisanja ljubavnih pjesama i ljubavnih SMS poruka kasno navečer. A očito je istina to da će se, ako mladoj ženi veoma nesigurnog ega iznova ponavljaš da je lijepa i genijalna, ona zaljubiti u tebe, pa čak se i udati za tebe.

Kako sam sazrijevala, naša je veza evoluirala u večernje seanse svađa i vrištanja i počeli su me obuzimati napadaji panike pri samoj pomisli na to da ostanem s Markom do kraja života.

Mark i ja uselili smo u kuću kod mojih roditelja u rujnu, a dok je lišće počelo padati s grana drveća, ja sam već bila spremna otići. Mark se počeo neprestano žaliti na sve i od sebe raditi mučenika, bio je savršen primjer osobe s kompleksom Petra Pana.



Noći sam provodila na kauču, nisam bila sretna

Naša je veza došla do toga da sam ja počela izbjegavati ostajati nasamo s njim, a kad god bih pomislila na njegov dodir na vlastitoj koži, automatski bi mi pozlilo. Do listopada sam većinu noći provodila na kauču i ujutro izmišljala razloge zbog kojih nisam mogla doći u naš zajednički krevet.

U vrijeme kad smo se Mark i ja raspadali, moja je sestra taman nakratko došla kući s fakulteta, na zimske praznike. S njom su došli i njeni prijatelji, koji su odsjeli na kauču u dnevnoj sobi. Jedan od sestrinih prijatelja, Sean, na kraju je postao moj suprug. Znala sam ga još otkako je bio 15-godišnjak. Često je bio s nama na obiteljskim večerama i okupljanjima i oduvijek mi je bio nekako sladak. No, nikad o njemu nisam razmišljala na taj način.

Kad su praznici završili, Seana nisam vidjela nekoliko mjeseci, a za to je vrijeme Sean se od dječaka pretvorio u divnog 18-godišnjeg muškarca. Ponovno nas je posjetio s mojom sestrom. Ne želim reći da mi je oduzeo dah, jer ne volim takve klišeje, ali taj prvi put našeg ponovnog susreta – moja su pluća odlučila da ne žele više izvršavati svoju primarnu funkciju kako bi trebala.

Bio je visok i predivan, tada je imao 18 godina i taman je završio srednju školu, a ja sam imala 25 i taman sam diplomirala

Sean je bio visok, crn i prekrasan – doslovno. Njegovi sirijski preci podarili su mu prekrasan ten, tamne oči i osmijeh koji je mogao razvedriti čak i najtamniju prostoriju. S obzirom na to da je Mark radio kao konobar, rijetko je bio kod kuće u isto vrijeme kad i ja. Također, to što sam živjela s roditeljima nije baš pomagalo mom društvenom životu, pa sam se većinu vremena družila sa sestrom i njenim prijateljima, a to je podrazumijevalo i druženja sa Seanom. Obično bi moja sestra i njeni prijatelji nakon nekog vremena otišli, a Sean i ja bismo ostali sami gledajući neki film i razgovarajući još dugo nakon što su svi ostali zaspali.

Osjećaj je bio nekako magičan. Tada sam imala 25 godina i taman sam završila pravo, a on je imao 18 godina i taman je završio srednju školu. No, kemiju nismo mogli negirati. Naša je povezanost bila očita. Bila je električna i ispunjavala me novim životom. Moje su misli bile fokusirane na njega i isključivo na njega. Moja je koža sjajila sjajem koji ti može dati samo nova ljubav. 18-godišnjak mi je dao prvi uvid u to kako izgleda kad si istinski primjećen i kad ti nekoga istinski primjećuješ.

Taj se odnos nastavio sljedećih nekoliko tjedana, a moj već ionako poljuljan odnos s Markom samo je sve više tonuo u propast. Na Novu godinu, Mark i ja smo se žestoko posvađali; i to toliko žustro da su se doslovno tresli zidovi u kući te je moj tata morao intervenirati, a ja sam na kraju ostala u suzama. Kad je Mark te večeri došao kući s posla, rekla sam mu da mora otići. Zauvijek. Plakao je dok je pakirao kofere. Nestrpljivo sam ga gledala kako pakira svoje stvari, u isto vrijeme razmišljajući o tome što Sean radi u tom trenutku.

Dvije večeri kasnije, Sean i ja smo se prvi puta poljubili. I bili smo nerazdvojni sljedeća dva tjedna. I tako sam prekinula svoju itekako odraslu vezu sa 30-godišnjakom, kako bih mogla nastaviti svoju strastvenu romansu sa 18-godišnjakom. Bila je to romansa koje ću se uvijek sjećati i o kojoj ću pričati svojoj djeci, kako bih im pokazala koliki je buntovnik bila njihova majka.

Prvi put u životu nisam poslušala mozak, već svoje srce

Moji su prijatelji i obitelj izrazili svoju zabrinutost oko mojih životnih odluka. Mark, koji je postao neviđeno ljubomoran na Seana, slao mi je neprimjerene poruke kasno navečer, nazivajući me pogrdnim imenima i dajući mi savjete da potražim stručnu pomoć. No, nije me bilo briga ni za što od toga. Cijeli sam svoj život dotada stvari radila “na pravi način” i poštujući zadane norme. I ništa od toga nije me učinilo živom i sretnom kao što me učinio odnos sa Seanom.

Nakon naša prekrasna dva tjedna, Sean se pridružio Vojsci. I to sam nekako potiskivala tijekom ova prva dva tjedna. Dok sam ga vozila u ured za novake, dogovorili smo se da ćemo dati šansu vezi na daljinu. “Pa, onda si mi sad djevojka, zar ne?”, upitao me u autu. “Da, čini se da jesam”, odgovorila sam mu sa smiješkom, čvrsto ga držeći za ruku.

Moj je mozak vrištao i paničario te mi govorio: “TI IMAŠ 25 GODINA!” i tako iznova i iznova. No, po prvi sam put odlučila ignorirati mozak i jednostavno sam radila ono zbog čega sam se osjećala dobro.

Ljudi nas osuđuju zbog razlike u godinama, ali ja sam sretna

Kad smo stigli pred ured, on se nagnuo prema meni i poljubio me, a zatim je dugo gledao u mene dok je odlazio te mi je rekao “Vidimo se na maturi?” Ja sam kimnula glavom i nasmiješila se. Nisam znala kad će se točno održati matura ni što točno podrazumijeva matura u vojsci i u kampu, bila sam slomljena, ali sam znala da ću biti ondje. I tako sam po prvi put u svom mladom životu radila nešto bez da sam zasljepljeno gledala u budućnost i planirala kako bi ona trebala izgledati. I prezrela sam sve društvene norme.

No, ne mogu reći da je naša veza bila jednostavna. Bilo je laganja, prevare i slomljenih srca. Bilo je i kasnih telefonskih poziva ispunjenih plakanjem i vrištanjem. Sean i ja proveli smo sljedeće dvije i pol godine slamajući jedno drugome srca. Ali nakon svega, uvijek smo se vratili jedno drugome, a pritom smo postajali sve svjesniji i sve bliži jedno drugome. Oboje smo zajedno odrastali i naša je veza bila krug rasta i destrukcije, a oboje smo individualno rasli svaki put kad bismo zajedno pokušali popraviti ono što smo slomili.

Nakon tri godine veze, napokon sam dala otkaz na poslu, preselila se u San Diego i udala se za Seana. On me zamolio da sve to napravim, naravno. Imala sam mnogo opcija, no ljudi me i dalje osuđuju kad god čuju kolika je razlika u godinama između nas. Ipak, ja sam sretna. Ne mogu ni približno opisati kako se zbog njega osjećam, on je moj najbolji prijatelj, netko s kime navečer gledam filmove, moj najveći obožavatelj, moj najiskreniji kritičar, osoba koja čuva moje tajne i najveća ljubav mog života. Samo se, eto, pogodilo da smo rođeni u različitim desetljećima”, napisala je Kendra Mallory za Your Tango.