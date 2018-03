Od ‘eh’ do ‘ah’: Ove sitnice dijele prosječan seks od onog savršenog

Foto: privacy zone/Instagram

Bilo kakva rutina, a pogotovo u seksu može narušiti odnos između partnera

Iako u nju bračni parovi mogu vrlo lako kliznuti, potrebno je uložiti malo truda kako biste zadržali strast i uzbuđenje. Pokušaj zapaliti staru vatru i učini seks još boljim, ali pri tome vodi računa o sitnicama koje su potrebne za blaženi užitak, piše Woman’sDay.

Potrebna je kemija

I ptice na grani znaju kako je za dobar seks bitna kemija, a ta seksualna napetost između dvoje ljudi se može osjetiti u zraku. Bez toga, teško da to može biti taaako dobar seks u kojem ćeš beskrajno uživati i jedva čekati sljedeće jutro da svojoj prijateljici u povjerenju (dok ispijate kavicu u najdražem kafiću) ispričaš kako si imala divlju noć. Seks bez kemije je nešto poput sendviča bez dobrih i kavlitetnih sastojaka. Da, pojedeš ga, ali nije baš da ćeš uživati u bogatstvu okusa.

Bez ustručavanja

Seks može biti pomalo ‘nezgodan’, samo ako nisi dovoljno opuštena. Iako je riječ o intimnom i romatničnom trenutku, ponekad se mogu dogoditi oni ‘čudni’ (a, opet tako normalni i prirodni) zvukovi koje proizvodi naše tijelo tijekom odnosa. Dopustiš li da te to ‘zakoči’, onda sigurno nećeš moći nesputano uživati u seks.



Osjećaš da tvoj partner želi da uživaš

Nema ništa gore od sebičnosti i ‘hladnoće’ u krevetu. Takvu nezainteresiranost lako možemo pročitati, a to ubija raspoloženje i volju za seksom odmah u startu. No, ako ste oboje entuzijastični i želite jednako uživati u seksu to je super predispozicija za sjajan seks, bez obzira kakvo iskustvo ili tehniku imaš.

Predigra je bitna

I dok jedni žele što prije doći do cilja, drugi žele imati sporo putovanje prije nego što stignu na odredište. Lagani dodiri, poljupci i druge razne tehnike zavođenja prije same akcije mnogim ženama su jako bitne kako bi se mogle u potpunosti opustiti i uživati.

Izbaci riječ ‘rutina’ iz seksualnog života

Ako već znaš napamet kada je ‘vaše’ vrijeme za seks, a pogotovo ako znaš kako će se sve ‘odigrati’ teško da ćeš na kraju moći uzviknuti ‘ah’. Ako ne osjećaš uzbuđenje i napetost pri same pomisli na seks s dragim, možda je vrijeme da razmisliš o isprobavanju novih stvari. Možda je vrijeme za neku novu pozu, seks igračku ili igru uloga kako biste osvježili svoj seks.

Požuda

Znaš one divlje i erotične scene seksa koje viđamo na filmovima, a koje sve zapravo priželjkujemo u svojoj spavaćoj sobi? E pa, taj dio slagalice je potreban za genijalan seks i u stvarnosti.

Bitna je komunikacija i razumijevanje

Bez obzira poznaješ li partnera dugi niz godina ili si ga tek upoznala, ako se razumijete i međusobno komunicirate onda ste u velikoj prednosti jer je to jedan od načina koji će ti pomoći održati dobar seksualni život. Zašto? Zato jer nećeš morati stalno ponavaljati ‘e, daj pomakni tamo malo nogu ili ovo stavi ovdje’. Naravno da je nekada potrebno jasno i glasno reći što hoćemo, ali ako moraš stalno ponavaljati što i kako želiš, onda to definitivno nije spotan seks, a kamoli odličan.