‘Možete biti dobri prema drugima jedino ako ste dobri prema sebi. Ovo je spasilo našu vezu i konačno sam sretna’

Njihov brak bio je dobar sve do jednog trenutka kada se sve počelo raspadati. Odlučili su spasiti što se spasiti da i to vrlo jednostavnom metom. Pristojnošću i dobrotom

“Muž i ja zajedno smo već deset godina i iskusili smo sve faze veze. Od početne zaljubljenosti, leptirića u trbuhu kada me zaprosio, medenog mjeseca, kroz prvu godinu braka sve do rođenja naše kćeri. Mogu reći da smo proveli stvarno odlično vrijeme zajedno.

Emocionalni krah

Smijala bih se i klimala glavom kada bi mi starije žene davale savjete o braku, o tome kako će doći vrijeme kada ću požaliti što smo se vjenčali i kada ću mrziti svog muža. Obično bih samo slijegala ramenima na njihove riječi i mislila kako su one nesretne u ljubavi. Bila sam uvjerena kako se ovo nikada neće dogoditi meni i nama.



Sve dok se nije dogodilo. Odjednom smo živjeli u emocionalnoj nagaznoj mini koja samo što nije eksplodirala. U jednoj smo godini došli od blaženstva do stresa. Gubljenje poslova, problemi s financijama i izdaja povjerenja dovelo je našu vezu do samog dna. Naš jednom miran dom postao je mjesto uvreda i sukoba koji su jako utjecali na mene. Nešto se moralo promijeniti.

Dobrota otvara sva vrata

Prošlu godinu dana proveli smo držeći se svega što nam je rekao naš terapeut. Pročitali smo sve knjige samopomoći i isprobali smo sve vježbe za građenje povjerenja i intime. Ništa od ovoga nije pomoglo pa smo odlučili biti dobri i ljubazni jedno prema drugome.

Ideja mi se javila od one poznate: ‘kada pričaš sa svojim biljkama one će rasti’. Osobno, nikada nisam previše pričala s biljkama, ali sam dovoljno hipijevski raspoložena da vjerujem u snagu zajedničke energije. Mislila sam, ako ću pričati sa svojim mužem na normalan način on će odgovoriti pozitivno i stvorit će se ugodan i pozitivan prostor oko nas. I tko bi rekao, baš kao i mnoge žene u brakovima, bila sam u pravu.

Bez obzira u kojoj vam je fazi veza, uvijek će dobro doći malo uljudnosti i dobrote, a evo i nekih savjeta koji su nama pomogli:

Pristojnost prije svega

Ošišala sam i obojala kosu, a osjećala sam se odlično. Spremna za okrenuti novu stranicu u našoj vezi. Otišli smo na spoj i popila sam Margaritu, a dok smo bili tamo osjećala sam se baš kao na početku veze. Rekao mi je kako izgledam lijepo i bio je stvarno zainteresiran za naš razgovor. Nakon večeri se zahvalio i priznao kako je uživao i kako se odlično proveo. Slušali smo jedno drugoga, divili smo se sami sebi i bili pristojni. U krevet sam otišla stvarno zadovoljna sobom. Možda je bilo do kose, a možda smo imali stvarno dobar “prvi spoj”.

Spontanost

Probudila sam se u 5:00 sati ujutro sretno i spremno za nove pobjede. Dijete je bilo kod mojih roditelja pa sam predložila da odemo pogledati izlazak sunca zajedno. U ovih deset godina nikada nismo zajedno gledali izlazak. Sjedili smo u miru i tišini i osjećali smo se stvarno spokojno. Možda je samo bilo potrebno pogledati kako se mrak pretvara u svijetlo.

Seks je izvrstan

Zahvalila sam mu se što je pristao na ovu aktivnost, a on se zahvalio što sam ju uopće predložila. Od jednog hvala do drugog povećavalo nam se samopouzdanje, a i naša veza. Gradilo se povjerenje, a s vremenom nam je postalo normalno biti pristojan jedan prema drugome. Navikli smo se. Naši pozitivni razgovori ulili su mi povjerenje da sam opet emocionalno sigurna i da smo ovime dobili izvrsne rezultate. Pitala sam se ako je pristojnost dovela do ovakvog stanja naše veze, što će tek biti u krevetu. Pojavila se nova doza intimnosti koja prije nije postojala. Ovo je rezultiralo našim najboljim seksom u zadnjih 10 godina. Čak smo se i ostali maziti nakon seksa. Otkrila sam da je seks još bolji kada se osjećam voljeno i poštovano. Sve zahvaljujući dobrom ponašanju.

Samo ljubav

Ispada da kada ste dobri prema samome sebi teško je dopustiti drugima da budu loši prema vama. Ipak, dogodit će se kad-tad, a vi ćete im to dopustiti. Mi smo proveli kontrolirani eksperiment. Oboje smo radili na sebi i trudili se biti bolji. Samo je na vama da svoju stranu ulice održavate čistom, punom ljubavi, pozitivnosti i poštenja. Ovo je spasilo našu vezu i drago mi je što je tako. Budite dobri, prema drugima i prema sebi. Vi ste najvažnija veza koju imate. Odnosite se dobro prema sebi i gledajte kako vam sve ostale veze rastu.”