Iz lošeg, nezdravog odnosa nije lako otići, koliko god mi to željele. Nekada nam druga osoba mora otvoriti oči da bismo vidjele da zaslužujemo više i bolje. Jedna je djevojka za Thought Catalog otvorila dušu i prijateljici napisala dirljivo pismo. Možete li se poistovjetiti s njezinim riječima?

“Mojoj dragoj prijateljici:

Pišem ti jer ne znam što bih ti više rekla. Boli me gledati te kako patiš. Zabrinuta sam za tebe i želim te zaštititi jer znam što zaslužuješ, a to ne dobivaš. Počela sam se ponašati zaštitnički jer zaslužuješ nebesa, a i više, čak i ako ti to sama ne vidiš.

Znam kako je to biti emocionalno iscrpljen





Boli me što ti ne mogu otvoriti oči da shvatiš kako je odlazak iz ove veze najbolje što možeš učiniti. Znam da jedino mogu stajati uz tebe i biti ti potpora. Znam da je teško. Bila sam na tvom mjestu. Hodala sam u tvojim cipelama. Znam kako je to kada ne možeš otići od nekoga iako ti trga srce na komadiće. Teško je biti uz nekoga kada shvaćaš da to više nije veza. Nikada neću shvatiti zašto su neke veze tako okrutne. Znam kako je to biti emocionalno iscrpljen.

Jedna stvar koju sam izvukla iz mojih prošlih toksičnih odnosa jest: ako voliš nekoga, to ne znači da moraš biti s njim. Mislim da itekako dobro vidiš problem. Vrišti ti u lice. To sam, zapravo, ja. Ja ti vrištim u lice da se pokreneš, ali ne želim te uvrijediti. Nisi ti ništa kriva, ali trebaš konačno shvatiti kakva je tvoja veza. Ona je tempirana bomba koja će prije ili kasnije eksplodirati.

Njegove riječi probijaju tvoju kožu i zbog njih krvariš. Zbog njega se osjećaš bezvrijedna, bez obzira što ne ostavlja fizičke ožiljke na tebi. Barem ne još. Provela sam noći i noći gledajući u tvoje uplakano lice i slušajući tvoj iscrpljeni um. Ne mogu te takvu gledati. Da, on možda ima dobru stranu, ali nepoštovanje probija iz svakog aspekta vašeg odnosa. Sve što vidim je čudovište koje ranjava nekog koga volim i tko se pred mojim očima raspada.

I više si nego dovoljna

Vaša veza je počela na zdrav način. Sjećam se kako si bila sretna kada ste tek počeli hodati, tako zaljubljena. Kada si govorila o njemu, oči su ti sjajile, a osmijeh si rastezala od uha do uha jer ti se činio savršen. Što se dogodilo toj sretnoj curi? Sada ima krvave oči od plača, a osmijeh se davno skinuo s njezina lica.

Pokušala sam biti tu za tebe, slušati te i dati ti savjet, dati ti ljubav. Shvaćam koliko je teško pustiti tu vezu. Nadam se da ćeš jednog dana smoći snage i otići.

Ne zaslužuješ toksičnu vezu. Ne zaslužuješ ovako živjeti. Ne zaslužuješ emocionalno zlostavljanje. Ne želim da doma sjediš i plačeš u tišini. Ne želim da se konstantno pitaš gdje je on ili s kim je. Ne želim da se ikada više pitaš jesi li dovoljna. I više si nego dovoljna.

Zaslužuješ bezuvjetnu ljubav

Oh, kako želim da se vidiš onako kako te ja vidim, da vidiš kako si predivna, pametna i draga. Ponovno možeš pronaći radost u svom srcu i otkriti tko si, ali samo ako te ne vežu okovi nestabilne veze. Pred tobom su neograničene mogućnosti.

Molim te, znaj da će ti biti dobro i bez njega. Samoća i bol nakon prekida bit će veća nego ona koju sada osjećaš. Da, bit će teško, iscrpljujuće i gotovo izluđujuće pustiti ga i krenuti dalje, ali ćeš tim potezom sebi dati novu priliku za sreću i novu, zdravu vezu.

Imaš me, tu sam. Svi te podržavamo. Zaslužuješ nekoga tko te doista voli onakvu kakva jesi. Zaslužuješ biti s nekim tko će izliječiti ožiljke i obećati da ih više nećeš iskusiti na svoj koži. Zaslužuješ nekoga tko istinski želi provoditi vrijeme s tobom, slušati te i dijeliti mišljenje s tobom, tko te vidi onakvu kakva se ti sama dugo nisi vidjela. Zaslužuješ bezuvjetnu ljubav.

Možda nemam sve odgovore, ali ako negdje postoji takva ljubav, ti je definitivno zaslužuješ. Nikako ovo. Želim da si svjesna koliko vrijediš. Budi ponovno sretna.”