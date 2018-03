‘Moj suprug i ja seksali smo se svaki dan godinu dana. Evo što je to učinilo našem braku, tri godine nakon’

Foto: brittanyherself / instagram

Brittany Gibbons i njen suprug Andy prihvatili su izazov i seksali se svaki dan, punih godinu dana. Brittany je objasnila da to nisu napravili kako bi spasili svoj brak. Ona je to, prvenstveno, napravila zbog sebe, a pozitivni efekti koji su uslijedili bili su prirodan slijed događaja. Svoje je iskustvo, tri godine nakon, opisala za portal Good Housekeeping

“Prije tri godine samoj sam sebi zadala zadatak – i seksala sam se svaki dan, punih godinu dana.

I da odgovorim na najpopularnija pitanja koja mi ljudi otada postavljaju; Ne, nije to bio seks sa 365 različitih muškaraca. Bio je to seks s jednim muškarcem, mojim suprugom. I da, čak i kad sam imala menstruaciju. I nemam pojma što su moja djeca radila dok smo se moj suprug i ja seksali. Pretpostavljam da nas nisu gledali, sigurno. I na kraju, ne, nisam to radila kako bih spasila vlastiti brak. To sam napravila zbog sebe, a utjecaj koji je ovo imalo na moj brak prirodno je uslijedio.

Nedugo nakon što sam rodila svoje treće dijete, sjećam se trenutka kad sam izašla iz tuša i nakratko pogledala svoj odraz u zrcalu te se zapitala; ‘Tko je moju mamu pustio unutra?’ I od tog trenutka nadalje, nisam si dozvolila da samu sebe vidim bez odjeće. Tijekom seksa obavezno smo morali imati ugašena svjetla, grudi i trbuh uvijek bih skrivala, a kad bih se istuširala, uvijek sam čekala supruga da ode iz sobe kako bih izašla iz tuša i otišla po odjeću.



Seks svaki dan, godinu dana – to mi se činilo kao prilično nemoguća i zamorna misija

I kako su godine prolazile, sve me više zabrinjavalo to što sam se sramila svog golog tijela. Pitala sam se zna li moj suprug, Andy, uopće više kako ja izgledam? Bi li mogao nacrtati sliku moga tijela bez ogromnog popluna preko njega i bez visokih tajica koje mi sežu preko trbuha? I tada sam došla na ideju da bih se mogla upustiti u izazov – seksa svaki dan – nakon razgovora s prijateljicom koja je radila upravo to, seksala se sa suprugom svake večeri.

‘To je jednostavno nešto što mi radimo’, rekla mi je ponosno. Bila je to rutina poput izlaska sunca; ona i njen suprug seksali su se svaki dan od prvog dana njihova braka i bili su jedan od najsnažnijih, najduhovitijih i najdivnijih parova koje sam poznavala.

Seks svaki dan, punih godinu dana – činio mi se kao prilično zamoran posao, ali isto tako i kao dosta intrigantan način da samu sebe svaki dan suočim s vlastitim tijelom. Mislim, s vremenom će pokrivači jednostavno morati pasti, a svjetla će morati ostati upaljena, zar ne?

Kako su mjeseci prolazili, sve sam se više radovala seksu

Andy je, kao što sam i očekivala, bio potpuno za. I tako smo se seksali svaki dan, godinu dana – osim kad bismo bili razdvojeni zbog putovanja ili bismo oboljeli od crijevne viroze.

U početku je bilo pomalo nestvarno. Sjećam se da bih stajala iznad umivaonika i skidala leće s očiju, kad bih se sjetila da se još, prije spavanja, moram seksati. A kao majku troje djece koja je radila od doma, sama ta pomisao me malo umarala. Nije da sam na seks gledala kao na kućanski posao koji mi se nikako ne da obavljati, ali odvajati vrijeme u danu kad ću to moći ‘prakticirati’ činilo mi se kao nemoguća misija, ili barem kao nešto sebično i naporno. Samo sam htjela leći u krevet, pogledati The Tonight Show i pojesti svoje pahuljice, bez da me itko više dodiruje.

No, kako su mjeseci prolazili, sve sam se više radovala seksu. Seks je potaknuo još više želje za seksom, a ti su osjećaji povezanosti i ljubavi ubrzo isplivali i izvan naše spavaće sobe – ili, u našem slučaju, iz sobe gdje perem veš, iz ormara, iz garaže – i ušli u naše svakodnevne živote. Svaki smo dan jedno s drugime bili romantičniji nego ikad, dodirivali bismo ruke jedan drugome kad bismo se našli u blizini, dulje smo se ljubili prije nego bi on otišao na posao – više to nije bio samo usputan, hladan poljubac. Naša je povezanost bila snažnija i bolja dok je naša intima cvjetala.

Promjene kod mog pogleda na vlastito tijelo bile su zapanjujuće

A na osobnoj razini, promjene kod mog pogleda na vlastito tijelo bile su zapanjujuće. Nakon tri mjeseca shvatila sam da ponovno istinski uživam u seksu. Čak sam radila i playliste pjesama koje me napaljuju i više nisam bila toliko osjetljiva na zvukove koje su proizvodile moje obline. Poput zvuka koji bi proizvodila moja bedra kad bi se dodirivala jedno o drugo ili poput zvuka mog trbuha kad bi udarao o njegov.

Nakon šest mjeseci napokon sam skinula potkošulju ispod koje sam sakrila vlastito tijelo i nije me više bilo briga što mi se grudi, kad legnem, razliju ispod pazuha. Po prvi sam put bila više usredotočena na sve one dijelove seksa koji su bili dobri, nego li na traženje mana i načina kako da sakrijem svoj trbuh ili salo na leđima. Moje je tijelo uživalo, baš kao i njegovo.

Nakon godinu dana, u potpunosti sam prestala nositi odjeću. Ili bi to tako barem opisali moji klinci. Nisam više sumanuto trčala od tuša do ormara; sad sam lijeno šetala. Djeci bih spremala užinu samo u donjem rublju i nisam se refleksivno skrivala kad god bi se Andy pojavio iza mene i obgrlio me rukama oko struka. Moja se veza sa suprugom, ali i s vlastitim tijelom, promijenila prilično dramatično i na predivne načine.

I sad, tri godine kasnije, seksamo se svake večeri. Okej, ne seksamo se. Samo se šalim

A sad, tri godine kasnije, i dalje se seksamo svake večeri.

Okej, zezam se.

Ne seksam se više baš svaki svaki dan. I to ne zato što smo dosadili jedno drugome – iako, priznajem, moja zdjelica i moja bedra su zahvalna na malo odmora – već zato što smo jednostavno samo ljudi, a ne roboti. No, kako god bilo, lekcije koje smo naučili i efekti koje je ovo iskustvo imalo na naš brak, i dalje su vidljivi.

Za početak smo naučili da je ovo izuzetno komplicirano i da je to sasvim normalno. Većina ljudi oko vas ne seksa se baš i apsolutno svaki dan. Zauzeti su stresom na poslu, koordinacijom između dječjih prohtjeva i njihovih školskih i sportskih obaveza. I u sve to uključiti seks može biti jako teško, ali za nas – to je prijeko potrebno. Seks nas podsjeća na to da smo intimni partneri, a ne samo cimeri koji dijele obaveze i brigu oko djece. Zatim smo naučili koliko nam je točno seksa potrebno da bismo brak održali sretnim i sad se trudimo sve svoje obveze rasporediti vodeći se time.

Naučili smo da uvijek moramo pronaći vrijeme za sebe i jedno drugome iskazati ljubav, i to ne mora nužno biti penetracijom

Više ne paničarim ako prođu dva tjedna, a mi se zaboravimo poseksati, jer se uvijek trudimo povezati se na razne druge načine. Intima ne znači uvijek – penetracija. Ponekad je to ljubljenje na kauču, poput kakvih tinejdžera. Ponekad je to Andyjevo sumanuto provjeravanje snimaju li mi se svi TV showovi koji se moraju snimiti. Mi sami odlučujemo kako ćemo se napaliti i što nas pali. No, poanta je ta da napor koji ulažemo kako bismo jedno drugome iskazali ljubav postoji.

I na kraju, naučila sam da sam mnogo bolja majka, bolja supruga i bolja žena kad odlučim odvojiti vrijeme i uložiti ga u vlastitu vezu i kad postanem malo sebična oko toga da se osjećam dobro u vlastitoj koži. A kad sam nesigurna i u panici sigurno nisam najbolja moguća verzija sebe… Mnogo sam fokusiranija otkad manje brinem oko vlastitog seksualnog života. Okej, ponekad brinem, ovisno o tome jesu li djeca u školi ili ne i mora li Andy hitno otići na posao ili ne.

I znam da redoviti seks ne znači da je moj brak sada otporan na razvod, ljutnju, svađe ili nevjeru, ali svakako mi pomaže da se osjećam dovoljno samouvjereno kako bih mogla preživjeti da se nešto od toga i dogodi. Sjećam se da sam se znala šaliti kako ne bih mogla podnijeti da ponovno moram odlaziti na spojeve, zato što moje tijelo trenutno baš i nije ‘za pokazivanje’. I dok se, naravno, nadam da ću ostati s Andyjem do kraja svog života; i da ću umrijeti prva, uhoditi ga u obliku duha; više nemam taj strah koji sam imala nekad, jer se moja definicija onoga što je ‘privlačno’ promijenila. Nikad nije bila stvar u tome hoće li mene netko željeti ili ne; bilo je važno prihvaćam li ja samu sebe. I trebalo mi je samo godinu dana svakodnevnog seksa da bih to shvatila”, napisala je Brittany za Good Housekeeping.