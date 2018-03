Mnogi parovi u braku imaju nizak libido i loš seks, ali jedan seksualni terapeut ima rješenje

Foto: couples_magazine/Instagram

Kao prvo, pristupite problemu hladne glave i bez panike

Koliko god vam se vaš seksualni život trenutno činio nezadovoljavajućim, vjerujte da niste jedine jer mnoge parove u braku muči ista stvar. Seksualni terapeut dr. Stephen Snyder, autor knjige ‘Love Worth Making: How To Have Ridiculously Great Sex in a Long-Lasting Relationship’, navodi Your Tango, tvrdi da seksualna želja nikada neće biti slična onoj koju ste iskusili u tinejdžerskim danima ili ranim dvadesetima kada ste bili friško zaljubljeni, ali to je ok.

S godinama se mijenjamo kao osobe, mijenjaju nam se potrebe i želje te je normalno da ništa ne može biti isto kao prije. Niti ne treba biti jer može biti još i bolje. Evo kako prema Snyderu imati odličan seks u braku ako vam problem predstavlja nizak libido.

1. Ne paničarite





Svačiji libido ima svoj ritam pa su oscilacije potpuno normalne. Dr. Snyder kaže da ne možemo očekivati da će nam se uvijek dati seksati kao po rasporedu. Može se javiti hrpa razloga zašto nam se baš u ovom trenutku ne da i treba ih uzeti u obzir.

Glavni razlog ne mora uvijek biti umor ili opterećenost, već i neki zdravstveni problemi o kojima je važno razgovarati s partnerom i liječnikom.

2. Nemojte trošiti novac, vrijeme i trgati se da vratite želju

Naravno da ćete napraviti sve što je u vašoj moći da vam seksualni život bude barem blizu kao na početku veze, ali to ne znači da morate zanemariti sve drugo dok ne riješite problem s libidom. Hrpe sesija kod psihologa mogu vam pomoći, ali ako vi sami ne nađete uzrok problema i spremni ste poraditi na njemu, ne može vam nitko pomoći.

Kupovanje vibratora i ostalih seksualnih igračaka i pomagala također neće riješiti glavni uzrok problema. Nekada je bolje prihvatiti da su stvari takve kakve jesu, truditi se i dalje, ali ne očekivati čudo ni od sebe ni od partnera.

3. Ne možete kontrolirati želju, ali…

Kao što smo već rekle, seksualna želja nema on/off tipku, niti ju je moguće potpuno kontrolirati. No, ono na što možemo utjecati je okruženje u kojem se nalazimo i u kojem je još uvijek možemo razvijati, usavršavati i oplemenjivati.

Naše potrebe i one našeg partnera mogu se razlikovati u datim trenucima, zato je važno znati što nas pokreće, gdje smo najsigurniji i što nam treba da bismo se osjećae voljeno i prihvaćeno. Nema veze ako ste u braku pet ili dvadeset godina, strast se uvijek može vratiti natrag.