Mjesec u kojem si rođena određuje koliko te lako ili teško voljeti: Evo tko je na prvom, a tko na zadnjem mjestu

Foto: Unsplash

Travanjska ‘djeca’ su uzbudljiva i nepredvidljiva što je drugim vrlo privlačno, ali im osobni odnosi propadaju zbog ove loše osobine

Nećemo se zavaravati – svatko ima i vrline i mane, ali najvažnije je ono što svakodnevno naučimo iz svojih pozitivnih i negativnih iskustava. Većina se nas previše fokusira na mane i negativu jer misli da iz uspjeha ništa ne može naučiti, što nije točno.

Ovakav negativan stav obično je prisutan u svim aspektima života pojedinca, a pogotovo u ljubavnim vezama. Iz toga proizlazi da je neke ljude lakše, a neke teže voljeti. Kako ne bismo stalno veze gledale iz prizme horoskopa, Thought Catalog donosi zanimljivu perspektivu iz kuta mjeseca u kojem smo rođeni. Evo kako stvari stoje i zašto se tvoj mjesec nalazi na vrhu ili na kraju popisa:

1. Rujan





One rođeni u rujnu krase predivne osobine poput samopouzdanja, visoke radne etike, inteligencije i znatiželje. No, ono što ih čini teškim za voljeti jest njihova tendencija kritici svega i svakoga. U jednom trenutku su ljubazni, dok u drugom ne mogu odoljeti da ne ukažu na nečije mane ili nedostatke.

Osim toga, svoje emocije i ono što ih muči često drže u sebi, što dovodi do još više kritika i nemogućnosti održavanja kvalitetne i zdrave veze.

2. Travanj

Nepredvidljiva osobnost onih rođenih u travnju odlično se slaže s njihovom uzbudljivom energijom, ali ta kombinacija ponekad dovodi do agresivnosti i nemogućnosti kontroliranja emocija. Ako nisu dobrog raspoloženja, s ovim pojedincima je jako teško iskreno i produktivno iskomunicirati ono što ih muči.

Dobra komunikacija je jedan od najvažnijih aspekata svakog odnosa, što travanjskoj djeci predstavlja izazov s kojim se nekada ne mogu nositi.

3. Siječanj

Romantiku i odanost jednostavno je nemoguće ne obožavati kod onih rođenih u siječnju, baš kao i njihovu motiviranost i usredotočenost na postizanje zacrtanih ciljeva i snova. Sve je to dobro, samo što se njihovi partneri nerijetko bune što siječanjski ljudi više drže do posla nego do njih.

Problem im predstavlja pronalaženje ravnoteže između posla i privatnog života pa sve obično podređuju prvom.

4. Veljača

Poznata karakteristika ljudi iz veljače jest njihov slobodan duh i širok pogled na svijet. Bez problema sklapaju nova prijateljstva, ali u romantičnim vezama ne znaju kako pokazati osjećaje niti im to imalo ide od ruke.

Zabavni su, ali im nije potpuno jasno kako se osjećaju pa mogu djelovati hladno i nezainteresirano za drugu osobu. Takav odnos nije zabavan za ikoga.

5. Studeni

Kada im sve ide od ruke, s ovim je ljudima vrlo ugodno komunicirati i izgrađivati odnos. Tada su iskreni, pouzdani i stalno iskazuju ljubav na razne načine. No, prevladavanje prepreka predstavlja im veliki izazov pa se zbog toga nerijetko emocionalno zatvore, postavljaju zidove oko sebe i skrivaju svoje pravo ja.

Iz svega toga proizlazi bijes i netrpeljivost i zbog tog dvoje ovi pojedinci imaju jako puno problema u osobnim odnosima.

6. Kolovoz

Kolovoška djeca imaju veliko srce i to je ljudima oko njih vrlo privlačno. No, najteže je biti s njima kada se pojave prvi problemi u vezi jer se često prestraše i pobjegnu. Muči ih ljubomora i nesigurnost u odnosima i umjesto da se suoče s tim preprekama, oni paničare i najčešće odluče sve staviti pod tepih.

Njihovi partneri osjećaju se kao da pred njima moraju hodati po jajima što je prilično iscrpljujuće.

7. Svibanj

Svibanjski pupoljci su baš kao i oni siječanjski – vole ostvariti ono što su zamislili. No, oni svoje partnere nikada neće staviti na zadnje mjesto već će im itekako pokazati da su im važni. Jedino na čemu bi trebali poraditi je njihov temperament jer planu vrlo brzo.

Postoje bolji načini od hvatanja u koštac s negativnim emocijama od dernjave, vike i vrijeđanja.

8. Ožujak

Rođeni u ožujku jedni su od najomiljenijih ljudi u društvu jer su nježni, pažljivi i s njima se milina družiti. Ono što ih često sputava u životu jest što su zlopamtila i ne mogu pustiti neke stvari koje su se dogodile i povrijedile ih. Kada to nauče, život će im biti lakši.

9. Prosinac

Sa zimskim ljudima je gušt biti u vezi jer ih krasi velikodušnost, toplina, ali i doza šaljivosti pa s njima nikada nije dosadno. Ono zbog čega njihovi partneri šize jest njihova nestrpljivost i prevelika impulzivnost.

Trebaju naučiti usporiti, duboko udahnuti i razmisliti o stvarima koje ih muče i mirno doći do rješenja.

10. Listopad

Ove ljude je prilično lako voljeti i to iz razloga što nemaju problema s davanjem pažnje. Ne trebaju se truditi ‘da bi se trudili’; njima su voljene osobe uvijek na prvom mjestu i to im redovito daju do znanja.

Malo ih muči ljubomora i opterećuje mišljenje drugih ljudi, što im odvlači pozornost od veze pa bi na tome trebali poraditi.

11. Srpanj

Srpanjski pojedinci već od malih nogu maštaju o braku i velikoj ljubavi. Imaju nešto magnetsko u sebi što privlači ljude, ali i činjenica da zaista brinu o tuđim osjećajima. Jedini problem je taj što, kao i oni rođeni u ožujku, previše razmišljaju o stvarima koje su se dogodile i koje više ne mogu promijeniti.

12. Lipanj

Na zadnjem mjestu su ljudi koje je jako lako voljeti to iz razloga što stvarno osjećaju druge ljude, imaju odličan smisao za humor i nevjerojatnu osobnost zbog koje se svi u njihovom društvu osjećaju potpuno svoji.

Ono na što bi trebali pripaziti jest da ne potisnu emocije kada su povrijeđeni, nego da razgovaraju o njima.