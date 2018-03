Korisni savjeti zbog kojih će vam procvjetati seksualni život, a koje koriste čak i seks stručnjaci

Foto: gpointstudio/Thinkstock

Na razinu i kvalitetu seksualne želje utječu brojni faktori. U redu je ako ponekada niste raspoložene, ali ako imate loš seksualni život ili ga samo želite poboljšati stručnjaci otkrivaju top šest savjeta koje možete slijediti, a zbog kojih ćete oboje imati osmjeh na licu

Određene poze i pokreti koje treba raditi tijekom seksualnog čina uglavnom dolaze prirodno. Na interntu postoje brojni tutorijali o raznim pozicijama tijekom seksa, a uvijek je i dobro čuti pokoji savjet i tako naučiti nešto novo. Nećemo govoriti o pozicijama i tehnikama koje morate probati, već ćemo vam otkriti savjete seksologa zbog koji ćete imati bolji seksualni život, baš kao i orgazme.

Barem jedan poljubac

To je tako jednostavno i prirodno, a nužno. Dovoljna je samo jedna pusa dnevno, a neka ona postane neizostavan dio vaše svakodnevice. Istraživanja su pokazala kako je ljubljenje ključno za upješan opstanak svake veze i odličan je način kako možete ostati intimni, piše Marie Claire.

Koristite seks igračke

Najbolji način na koji možete unijeti malo promjene u kolotečinu koja je nastala u seksualnom životu upravo je korištenje seks igračaka. Ne morate na njih potrošiti bogatstvo, već je primjerice dovoljno samo jedno pakiranje lubrikanta ili vibratora na obostrano zadovoljstvo.



Dodirujte se

Uživajte u seksu same sa sobom čak i kada imate partnera. “Uživajte u solo seksu jer je to dobro za zdravlje i raspoloženje, a pored svega, dobar je osjećaj”, istaknula je Joan Price u knjizi “The Ultimate Guide to Sex After 50”.

Bez vanjskih podražaja

Stvorite okruženje koje vas neće ometati. Isključite televiziju, laptop, stišajte radio i mobitel, opustite se i uživajte. Bilo kakav izvor stresa negativno će utjecati na romantično raspoloženje tijekom seksa.

Nemojte se fokusirati na svoj orgazam

Ne vrti se sve oko orgazma. Mazite se i ljubite s partnerom, a možete si priuštiti i senzualnu masažu. “Postoji nešto tako intimno kada se s partnerom dirate na neke malo drugačije načine”, otkrila je seksologinja Megan Stubbs. Pokušajte istažiti partnerovo tijelo za svoj osobni užitak. “Naravno da seks može izazvati slične emocije, ali ovo je nešto ipak malo drugačije”, dodala je Megan.

Neka vam je seks prioritet

“Obično predlažem seks jednom tjedno i više razmišljanja o samoj vezi s partnerom, nego o tehnikama koje ćete prakticirati”, istaknula je Mary Jo Rapini, autorica knjige “A Couple’s Four Step to Greather Intimacy and Better Sex”. Naravno da će vam u životu i druge stvari biti na listi prioriteta, ali nemojte zanemariti seksualni život jer on može postati izvor frustracija. Zato, nemojte čekati već se odmah bacite u akciju.