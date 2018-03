Jesi li i ti žrtva ‘casperinga’ u svojoj vezi? Ako tvoj frajer radi ovih sedam stvari, pripremi se na najgore

Foto: Pexels

Njemu je jednostavno teško priznati ti istinu

Sigurno si već upoznata s mnogim terminima u svijetu veza i dejtanja o kojima smo pisale. Sjeti se samo ‘ghostinga’, ‘cushioninga’ ili ‘hypinga’; svi oni označavaju neko nepoželjno ponašanje u odnosu koje smo jednom ili više puta iskusile na svojoj koži, a možda nismo bile ni svjesne.

Jedan od njih je i ‘caspering’ – umjesto da potpuno nestane iz tvog života, frajer će s tobom održavati kontakt tek toliko da znaš da je tu, ali neće ulaziti u ništa dublje. Kada više neće moći izdržati, smireno i prijateljski će ti dati do znanja da nije toliko zagrijan za tebe, navodi Your Tango.

Evo kako ćeš znati jesi li i ti žrtva ‘casperinga’:



1. Na sve tvoje poruke odgovara kratkim rečenicama

Sjajno je što uvijek ima vremena odgovoriti na tvoje poruke, ali loše je to što na njih odgovara kratkim rečenicama (ili samo jednom riječju) iz kojih se lako može iščitati manjak zainteresiranosti. Ti obično imaš puno toga za reći, ali on jedva napiše nešto smisleno ili samo odgovara kada ga nešto pitaš. Kada je muškarac zagrijan za neku ženu, on će se potruditi održati razgovor zanimljivim.

2. Uvijek ima izgovor zašto se ne može vidjeti s tobom

Prezaposlen je, a i izvan posla ima neodgodive obveze? Stalno isti izgovori upućuju na to da baš i nije zainteresiran za druženje s tobom, ali mu je teško priznati ti istinu.

3. Spominje ti frajere s kojima bi se odlično slagala

Stalno govori kako bi jedan njegov prijatelj bio super za tebe? Ako se on trudi da primijetiš druge muškarce, suptilno ti želi reći da između vas ne može biti ništa više.

4. Ako ste na istom partyju ili nekom događaju, on se vrlo brzo izgubi iz vidokruga

Čak i ako ga uočiš, izgleda ti kao da mu nije drago što te vidi, ali počinje razgovarati s tobom iz pristojnosti. Vjeruj nam, itekako se osjeti kod ljudi kada komuniciraju s nekim preko volje.

5. Ti se njemu uvijek prva javljaš

Čini ti se da bio vašoj ‘vezi’ došao kraj da se odjednom prestaneš javljati jer si uvijek ti ta koja mu prva pošalje poruku ili ga nazove. Jednostavno nema dovoljno interesa za tebe i vas kao par te će biti najbolje da o tome razgovarate.

6. Nešto ti govori da on nije za vezu

Naravno da se nećeš uvijek oslanjati samo na unutarnji glas, ali intuiciju ne trebaš ignorirati. Tvoja podsvijest jako dobro može pokupiti ovakve stvari, pogotovo ako se prema tebi ponaša kao da si jedna od njegovih dečkiju. Slušaj svoju intuiciju jer ti može reći puno toga što možda ne želiš, ali trebaš čuti.

7. Rekao ti je (vrlo suptilno) da nije zainteresiran

Ako ti je na smiren, prijateljski način već dao do znanja da mu jednostavno nisi dovoljno napeta, onda je to to. Blesavo je navaljivati jer nikoga ne možeš natjerati da mu se sviđaš, zar ne?