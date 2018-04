Šokirani ste razvodom Channinga Tatuma i Jenne Dewan? Jedna navika može nas sve stajati veze

Foto: AFP

Razlozi za prekid mogu biti brojni, ali jedna navika zapravo pokazuje pravo stanje vašeg odnosa s partnerom

Promjene u životu su neminovne, bilo da je riječ o ljubavi ili bilo čem drugom. Bez obzira što u veze i brakove ulazimo sa zanosom i mišlju da je to ‘to’, okolnosti se tako poslože da promjena jednostavno mora nastupiti, a veliku ulogu igraju i naše odluke.

Veze nastaju i veze propadaju, a razlozi mogu biti brojni. No, istraživanje koje je proveo Personality and Social Psychology Bulletin, navodi Her, pokazalo je da parovi čija je veza takoreći pod okom javnosti i oni koji u svakoj prilici dijele svoj intimni život zapravo prikrivaju nesigurnost u vezi.

Psihološka teorija privrženosti

A post shared by Channing Tatum (@channingtatum) on Apr 2, 2018 at 6:13pm PDT

Stoga ni ne čude, kažu, prekidi javnih osoba poput Channinga Tatuma i Jenne Dewan ili Angeline Jolie i Brada Pitta. Cijelo gornje istraživanje bazirano je na psihološkoj teoriji privrženosti koja pokazuje kako se parovi povezuju i na koji način održavaju te veze.

Otkriveno je da parovi koji su nesigurni u svoju vezu žude za većom vidljivošću, a opet kako bi se osjećali sigurnijima. Osim toga, pojedinci koji nemaju dosta povjerenja u partnere silom se trude prikazati svoju vezu kao snažnu.

Divne fotke na Fejsu ništa ne znače

Dakle, kada na društvenim mrežama vidimo poznanice ili čak prijateljice kako stalno objavljuju hrpe statusa ili fotki o svojem partneru i vezi, možda smo malo ljubomorne, ali to je znak da s njima možda nešto i ne štima.

Naravno, ovo ne znači da je par nužno u krizi ili da ima problema s nesigurnošću, ali sretni ljudi nemaju potrebu ikome išta dokazivati.