Je li prekid veze preko telefona ok? Da, ali samo u ova dva slučaja

Foto: Flickr

Ipak smo odrasli ljudi, a ne nezreli tinejdžeri

Sigurno ste od neke frendice ili frenda čule (ili ste vi bili u toj situaciji) da su ih partner ili partnerica ostavili preko sms-a, na što ste se zgrozili. U moru načina na koje možemo prekinuti, ovaj je definitivno najgori i njime ne pokazujemo nimalo poštovanja prema drugoj strani.

Neki ljudi žele izbjeći konfrontaciju pa odabiru lakši put, no ovo je tipično za nezrele tinejdžere, a ne za odrasle osobe. Lorli Salkin, savjetnica za veze na stranici SawYouAtSinai.com, otkrila je za Elite Daily da je prekid preko telefona (i to ne sms-a, nego poziva) prihvatljiv jedino u ova dva slučaja.

Viđate se tek nekoliko tjedana





“Ako ste izašli samo pet, šest puta, ok je da tu osobu nazovete i kažete joj da ovo neće funkcionirati”, napominje Salkin. Stvar je u tome što niste proveli puno vremena zajedno i niste bili u vezi. No, nikako nemojte ‘ghostati’ tu osobu, odnosno samo se prestati javljati jer bi to bilo podcjenjivački.

“Definitivno biste trebali izdvojiti minutu, dvije, pet da kažete toj osobi da vam je bilo lijepo, ali da ju ne želite više viđati. To je najmanje što možete napraviti. Ako ste se pak viđali neki duži period, prekid preko poziva nije dovoljan. Ipak je ta osoba bila dijelom vašeg života, kaže Salkin, i bilo bi bezobrazno samo nestati i ne dati objašnjenje.

U vezi ste na daljinu

Daljina u nekim vezama nije problem niti glavni razlog prekida, ali ako ste odlučili kako je vrijeme da krenete dalje, bolje to učiniti preko poziva nego pri sljedećem susretu. “Iako bi najbolje bilo prekinuti uživo, partner bi vas mogao smatrati okrutnima što ste čekali sljedeći susret ili isplanirali putovanje samo da mu kažete kako ga više ne želite vidjeti”, kaže Salkin. Odgađanjem samo lažete sebi i drugoj osobi jer ste već emocionalno i mentalno van te veze.

U svim drugim slučajevima, potrudite se pokazati bar trunku poštovanja, nađite se i recite im svoju odluku uživo.