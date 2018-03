‘Frendica i ja našle smo se s tipom s Tindera. Poljubio ju je, a zatim se okrenuo prema meni’

Foto: woman revolution / instagram

Dvije frendice u jednom su trenutku shvatile da na dvije različite dejting aplikacije razgovaraju s istim frajerom, koji i jednoj i drugoj piše gotovo identične stvari. Odlučile su se obračunati s njime, a jedna od njih tu je večer odlučila detaljno opisati

“‘Razgovaram s jednim jako slatkim frajerom na Tinderu.’

U subotu navečer sjedila sam u nekom baru na Upper East Sideu s prijateljicom Ally. I ona je, baš poput mene, tada već duboko zaglibila u online dejtanje. A s obzirom da smo u tom trenutku obje već bile na trećoj čaši vina, bilo je vrijeme da počnemo razgovarati o tome.





‘Kako se zove?’, upitala sam je. Kad mi je rekla – a zasad ćemo ga zvati Colin – uši su mi automatski postale veće: Ja sam nedavno razgovarala s jednim također jako slatkim frajerom na Bumbleu i ime mu je također – Colin. Kad sam joj to rekla, odmah smo otvorile njegove fotke na mobitelu kako bismo vidjele o kome se radi. Da, vjerovali ili ne, obje smo razgovarale s istim frajerom, koji se čak nije ni potrudio barem mrvicu izmijeniti profil na ove dvije aplikacije. Fotke koje je imao na profilima bile su jednako poredane. Fotka u skijaškom odijelu, fotka s društvom, fotka na kojoj se smije.

I to me, iskreno, baš i nije previše iznenadilo. Ne samo da sam bila svjesna kakav je to svijet online dejtanja, i sama sam u potpunosti sudjelovala u istom; dejtala bih više frajera istovremeno dok s vremenom ne bi razvila nešto ozbiljnije s nekime od njih. I iako mi se i ranije događalo da sam u određenom trenutku razgovarala ili izlazila s frajerima s kojima su nekad izlazile moje frendice, ili obrnuto, nikad mi se nije dogodilo da doslovno sjedim do jedne od svojih frendica i u tom trenutku shvatimo da obje razgovaramo s istim frajerom u isto vrijeme.

‘Zašto mu se obje ne bismo javile u isto vrijeme i napisale mu istu poruku?’, predložila je Ally

A Colin čak nije bio ni dobar u igranju ove igre. On nije bio tip koji bi unaprijed dogovarao spojeve – bio je više tip koji će ti se javiti u 20 sati u petak i pitati te što radiš i jesi li slobodna. Kad smo malo usporedile razgovore, shvatile smo da nam je pisao gotovo identične stvari. ‘Kakav ženskaroš’, rekla je Ally. I ja sam se složila; u redu mi je kad tip u isto vrijeme razgovara s više žena, ali da bude baš ovoliko lijen? Tu sam ga počela osuđivati.

Tijekom četvrte čaše vina, Ally je došla na odličnu ideju: ‘Zašto mu se obje ne bismo javile u isto vrijeme?’ Bila je to ona vrsta plana kakav biste smislile u srednjoj školi. No, pod utjecajem finog alkohola, Ally i ja smo pomislile da je ova ideja sjajna.

U isto smo mu se vrijeme javile i pitale ga što radi. Prvo je odgovorio meni i rekao da je u gradu, na piću s prijateljem. Pozvao me da im se pridružim. Dvije sekunde kasnije, Ally je stigla identična poruka. Odmah sam mu ponovno odgovorila: ‘Može! Zvuči zabavno. Koji bar?’ I Ally je učinila isto; rekla mu je da joj se ideja čini super i da je samo zanima u kojem je baru. Zatim je uslijedila neugodna tišina, a nakon nekog vremena mobitel mi je ponovno zazvonio. Bila je to Colinova poruka. ‘Zapravo, ne mogu večeras. Frend me odlučio odvesti na party u nečiji stan.’ Misleći da nas je razotkrio, očekivale smo da će i Ally dobiti identičnu poruku. No, kad joj je mobitel zazvonio, bila je to poruka s imenom bara u kojem se nalazio. Pa, dobro. Očito je donio odluku.

Ušle smo u bar, a Ally ga je potapšala po ramenu. Kad se okrenuo, pogledao nas je i prasnuo u smijeh

‘O da, itekako ćemo ondje otići zajedno’, rekla je Ally. Tada nam je to izgledalo poput najurnebesnije stvari na svijetu, pa sam pristala, platila račun i zatim smo zajedno uskočile u taksi. Tijekom vožnje ondje, svoju smo avanturu prepričale vozaču taksija, smijuljeći se i plačući od smijeha. Odlučile smo nasamariti tog s*ronju i bit će to nešto najzabavnije na svijetu.

U mojoj glavi, Ally i ja smo tijekom ulaska u bar izgledale poput Beyoncé. No, s obzirom da smo, svaka od nas, popile gotovo cijelu bocu vina, vjerojatno baš i nismo izgledale previše graciozno. I tako smo se odjednom našle licem u lice s Colinom. Ally je došla iza njega i potapšala ga po ramenu. On se okrenuo, pogledao u obje i počeo se smijati. ‘Znao sam’, rekao je. Zatim nam je naručio piće i prvo smo se svemu dobro nasmijali.

Ally i ja smo cijelo vrijeme nastavile zadirkivati Colina i on je to poprilično dobro prihvatio. Nakon što smo popili piće, pozvao nas je u svoj stan, zajedno sa svojim prijateljem. ‘Kod kuće imam bocu odličnog vina koje bismo mogli otvoriti’, rekao je. Ally i ja smo bile pijane. Pristale smo. No, dok smo došli do njegova stana, njegov je prijatelj nestao. Colin je otvorio spomenutu bocu vina, natočio nam svakoj po čašu i pozvao nas da mu se pridružimo na kauču.

Colin je odjednom poljubio Ally, a zatim se okrenuo prema meni. Bilo nam je jasno što želi

Pili smo vino i razgovarali. A zatim je Colin poljubio Ally. Zatim je pogledao nju, pa mene, i to onim pogledom koji nam je automatski otkrio njegove namjere; ovaj je frajer pokušao situaciju u kojoj su ga dvije žene prozvale jer je potpuni s*ronja pretvoriti u seks u troje. Nisam se htjela upuštati u to. I u tom je trenutku atmosfera u sobi postala čudna i neugodna, pa je Colin predložio da bismo možda mogli pogledati neki film. Kad je predložio Ponoć u Parizu, Ally je potpuno poludjela. “Neću gledati film Woodyja Allena!”, viknula je. (Dotad smo već popile hrpu alkohola.) Prasnula sam u smijeh i shvatila da jako, jako moram na WC. Otrčala sam u kupaonicu, a kad sam se vratila, Ally više nije bilo. ‘Izjurila je van’, rekao mi je Colin.

Smijuljeći se, pokupila sam svoje stvari, zahvalila Colinu na svemu i sama se ispratila kroz vrata. ‘Ne želiš ostati?, pitao me. Rekla sam da apsolutno nikako ne želim i da bi, ubuduće, trebao biti mnogo pažljiviji sa svojim igrama porukama. ‘Ovo trenutno je veliko s*anje’, dodala sam. Zatim sam izašla van.

Sljedeći dan, obje mamurne, razgovarale smo o događajima prethodne večeri. I zaključile smo da su igrice za srednjoškolke zabavne isključivo tada, u srednjoj školi. No, svaki put kad sam nakon toga izašla s nekim frajerom, uvijek sam se pitala nekoliko stvari: Dopisuje li se s nekom drugom djevojkom o identičnim stvarima? Je li, potajno, obožavatelj Woodyja Allena? I hoće li me pokušati nagovoriti na seks u troje?”, napisala je djevojka za The Cut.