Evo što bi moglo značiti ako se vi i vaš partner ne ljubite tijekom seksa (i možda je ipak malo zabrinjavajuće)

Foto: couples_magazine / instagram

“Kad god želim doznati kakva je seksualna povezanost partnera uvijek ih i to vrlo brzo tijekom razgovora upitam ljube li se tijekom seksa”

Znači li da vas vaš partner ne voli ili da vi ne volite njega ako vam se često dogodi da se ne ljubite tijekom seksa? Terapeut i stručnjak Marty Klein dao je odgovor na ovo vječno pitanje i iako možda ne biste trebale odmah paničariti i otpisati vašu vezu, ovo bi ipak mogao biti priličan znak za uzbunu. Evo što kaže doktor Klein.

“Čini mi se da je ljubljenje pravi prozor u veze ljudi. I iako će mnogi reći kako je seks i genitalni seks nešto najintimnije u vezi, tijekom razgovora s ljudima koji mi dolaze došao sam do zaključka kako je taj najintimniji dio veze ustvari poljubac. Jer, uzmimo ovaj primjer – ljudi se ponekad seksaju s nekime na koga su, primjerice, ljuti, neki imaju seks s nekime tko im se baš toliko i ne sviđa i to iz različitih razloga… Ali, možete li zamisliti da poljubite nekoga tko vam se ne sviđa? Ne, užas! Ljubljenje s nekime na koga ste ljuti također ne zvuči privlačno. I stoga možemo zaključiti kako u ljubljenju postoji nešto što je nevjerojatno intimno i mislim da je ljubljenje tijekom seksa zapravo potpuna suprotnost onome što se događa ‘ondje dolje’. I stoga, kad želim doznati kakva je seksualna povezanost partnera uvijek ih i to vrlo brzo tijekom razgovora upitam ljube li se tijekom seksa. I vole li se ljubiti sa svojim partnerom? (…) I da, kao zaključak, zaista mislim da je ljubljenje nešto u čemu ljudi zaista iskreno uživaju i to je nešto u što se ljudi bacaju prepuni strasti i bez razmišljanja. Stoga, ako je nekome ljubljenje s određenom osobom odbojno to je, barem ako se mene pita, znak za uzbunu”, objasnio je Klein.



Koliko su vama važni poljupci?

A što vi kažete na ovo? Biste li se složile? Koliko su za vas poljupci u vezi i tijekom seksa važni?