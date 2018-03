Druga je najopasnija poza: Evo 10 stvari koje nisi znala o mnogima omiljenom položaju u seksu – doggy styleu

Foto: privacy zone/Instagram

Nije jedini način za seks ‘odostraga’

Ako pitaš nekog frajera koj imu je omiljeni položaj u seksu, kao iz topa će ti ispaliti ‘doggy style’ ili će mu barem biti među prvih tri. Razlog zašto je toliko popularan leži u činjenici da nas podsjeća na životinjski seks – divlji i neobuzdani.

Evo nekih činjenica koje nisi možda znala o doggyju (a neka ih pročita i tvoj partner):

1. Doggy style poza se stalno googla

Istraživanje koje je provela stranica AskMen, navodi Cosmopolitan, doggy stil je najgooglanija poza u Americi. Nismo sigurne je li zato što je toliko popularna ili je još mnogi smatraju izazovom.



2. Druga je najopasnija poza u seksu

Prva najopasnija poza je ‘žena gore’ jer u njoj često dolazi do ‘lomova’ penisa, dok drugu drži upravo doggy. Čak 28 posto muškaraca, tvrdi istraživanje na Svučilištu Campinas u Brazilu, potvrdilo je da su frakturu penisa zaradili u ovoj pozi. No, ovo nije znak za paniku jer se penis ne ‘lomi’ tako lako.

3. Doggy nije jedini način za seks ‘odostraga’

On je zapravo dio cijele obitelji ‘stražnjeg ulaska’, baš kao i obrnuta kaubojka, froggy stil ili spušteni doggy. Eto, ako ti je klasičan doggy previše nespretan ili neugodan, isprobaj nešto od navedenih položaja.

4. Zapravo se radi o vrlo starom položaju

Stari narodi su se od davnina seksali u doggyju, uključujući Grke i Rimljane. Čak je rimski filozof Lukrecije prepoučio doggy stil za lakše začeće.

5. Puno pjesama govori o doggyju

I to čak 1.600, tvrdi Genius. Neke od njih su ‘P.I.M.P.’ od 50 centa, ‘The Bad Touch’ od The Bloodhound Ganga i ‘Back That Thing Up’ od Justina Moorea.

6. Ako te boli tijekom seksa u doggy stilu, ima i drugih opcija

Ovaj položaj omogućuje vrlo duboku penetraciju, odnosno dodirivanje grlića maternice, što je nekim ženama bolno. Ako si i ti jedna od njih, reci partneru da uspori i ne ulazi u tebe toliko duboko ili probajte ležeći doggy koji je nešto ugodniji.

7. Nazvan je po psima, ali prakticiraju ga i druge vrste životinja…

Ne pare se samo psi na taj način, već i konji, slonovi, deve ili žirafe.

8. …dok neke uopće ne

Dupini, kitovi i pauci ne pare se na taj način, a primatima i čimpanzama baš i nije omiljen.

9. Nije rezerviran samo za vaginalni seks

Doggy je odličan i za analni te oralni seks te se naziv ne koristi samo za označavanje vaginalnog seksa.

10. Mnogim muškarcima je najdraži

Da, muškarci ga preferiraju iz razloga što im omogućuje kontrolu i dubinu penetracije te ga smatraju sirovim i divljim.