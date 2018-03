Deset koraka koji će vam pomoći ostvariti fantazije kroz umjetnost BDSM-a

Foto: sakkmesterke/Thinkstock

Usudite li se ostvariti svoje seksualne fantazije? Ako ste spremne otići korak dalje, pažljivo pročitajte savjete koji će vam pomoći da istražite BDSM

Puno parova želi istražiti svoje granice u krevetu i probati nešto novo, nešto malo drugačije. BDSM je dobar smjer kojim možete krenuti. Na taj način možete zajedno istražiti svoju seksualnost baš kako i erotične aktivnosti koje uključuje BDSM.

Istražite svoje fantazije i recite svoje želje

Erotične fantazije mogu biti snažan okidač za seksualno uzbuđenje. U njima nema granica baš kao ni posljedica, stoga se opustite i prepustite. Želite li u realnosti ostvariti svoje fantazije pazite samo koju fantaziju zbilja želite ostvariti s partnerom.

Odredite kakvu erotičnu energiju želite

Nakon što spoznate o čemu točno maštate, ustanovite kakvu vrstu seksualne energije želite jer je ona vaša motivacija i namjera koja se krije iza seksualnog čina. Primjerice, jednostavan poljubac može biti romantičan ili grub, ovisno o tome kakvu energiju želite prenijeti, piše YourTango. Nakon što počnete seksualno eksperimentirati, primjerice sa vezanjem ili pljeskanjem po guzi, važno je da odredite kakvu energiju želite tijekom seksa. A zatim se vi i partner opustite i uživite u uloge kako biste osjetili seksualno iskustvo za kojim oboje žudite.



Istražite ideje s partnerom

Razgovor o BDSM-u s partnerom prije nego što ga probate itekako je potreban. Budite iskreni i razgovarajte čak i o najmanjim detaljima, željama i onome što ne želite da se dogodi. Ako ne možete iskreno razgovarati onda niste ni spremni probati BDSM. A ako ste obavili razgovor, onda ćete znati partnerove želje i potrebe te uspješno realizirati fantaziju.

Probajte samo jednu stvar

Većina parova koji se tek upoznavaju s čarima BDSM-a griješe kada požele probati više stvari odjednom. To vam samo može otežati da ustanovite što vam se sviđa, a što ne. Za početak možete probati sa pljeskanjem po guzi, a ako vam se to uzbuđujuće probajte dodati igru vezanja ili kontrole orgazma. Svaki novi element daje dozu uzbuđenja i rizika, a upravo to je i čar BDSM-a.

Odredite granice

Granice je nužno odrediti ako želite zajedno istražiti BDSM. Oboje morate znati što će se dogoditi i što nećete raditi. Puno je lakše opustiti se tada i jednostavno uživati. Ako ste dakle probali erotično pljeskanje po guzi, budite 100 posto sigurni za kakve ste još igrice otvoreni. Želite li seksualnu stimulaciju prije ili poslije ili se pitajte je li vam čupanje za kosu sasvim u redu. Postavite jasne granice i držite ih se. A poslije ih uvijek možete malo pomaknuti.

Idite polako

Znamo da vjerojatno želite odmah sve probati, ali idite polako jer to može biti prilično intezivno iskustvo. Obratite pažnju na svaki korak koji radite. Ako niste sigune koliko intezivno iskustvo želi vaš partner, koristite ljestvicu za bodovanje od jedan do deset. Jedan može značiti jako nježno, a deset vašu gornju granicu boli.

Razmijenite iskustva

Nakon što ste prvi put probali BDSM, svakako porazgovarajte o tome. Ne mora to biti isti dan, možete i sutra ili kada god budete spremni. Bitno je da se pitate što ste mogli napraviti da sve bude još i bolje. Bitan je feedback kako biste znali idete li u pravom smjeru.

Gledajte i učite

Slobodno surfajte internetom ili gledajte filmove koji uključuju BDSM kako biste ustanovili što vas uzbuđuje, a što nikako ne želite. Možda dobijete inspiraciju ili naučite neku novu vještinu koju kasnije možete primjeniti u krevetu.

Nikad ne recite nikad

Istražujte polako, ali držite otvorene sve opcije. Puno BDSM aktivnosti može izgledati puno intezivnije nego što zbilja je. Neka vam um bude otvoren, Istražujte jednu po jednu stvar i nikad ne recite nikad.

Uživajte

BDSM je jedinstveno putovanje u kojem istražujete svoju seksualnost i svoje želje. U životu prolazimo kroz različite faze i trebamo drugačije stvari, stoga slobodno istražite sebe, svoje granice i seksualnost i samo uživajte.