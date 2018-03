Dejtanje je naporno, ali nemojte gubiti nadu: Ako na prvom spoju primijetite ove znakove, na jako ste dobrom putu

Foto: couples_magazine / instagram

Kad si s njim ne osjećaš se kao da si na razgovoru za posao i nemaš osjećaj da moraš glumiti i truditi se impresionirati ga? To su odlični signali

Sve vi koje već godinama odlazite na razne dejtove sa stvarno raznolikim frajerima i dosad još niste upoznale nekoga tko bi barem potencijalno mogao biti vaša ‘srodna duša’ vjerojatno znate koliko je to dejtanje, a pogotovo danas u svijetu Tindera i ostalih sličnih aplikacija, komplicirano, naporno i većinu vremena skroz beznadno.

I iako uvijek same sebi govorite: Okej, moram dejtanju dati još jednu šansu, možda ovaj tip ovoga puta zaista bude drugačiji, zabavniji, bolji… Opet se razočarate i onda se kunete da više nećete otići ni na jedan jedini spoj već ćete čekati da vam frajer iz snova padne s neba. Jer, tko zna, možda je i to realnija opcija od one da ćete se zaljubiti i ući u vezu s tipom s Tindera.

No, možda ipak nije sve izgubljeno. Točnije, sigurne smo da nije sve izgubljeno i da još negdje, možda duboko skriveni, zaista postoje dobri frajeri s kojima ćete moći razgovarati o temama ipak nešto dubljim od vremenske prognoze. A evo kako već na prvih nekoliko dejtova prepoznati je li frajer, na emocionalnoj razini, za vas i koji vam znakovi pokazuju da ste se dublje povezali.



1. Jednostavno si od samog početka skroz opuštena

Upoznavanje novih ljudi čak ni preko telefona nije baš jednostavno i uvijek je stresno, a posebno kad se radi o dejtu s frajerom koji ti se, ili barem tako misliš, sviđa. Ali ona ‘kemija’ o kojoj neprestano slušamo zaista je čudna biljka i kad postoji, onda to jednostavno osjetiš. Odmah, već nakon prvih nekoliko minuta na prvom spoju. A ako si jednostavno odmah opuštena u njegovoj blizini, to je i više nego dobar znak.

“Energija i ponašanje tipa s kojim si na spoju jednostavno te opuštaju i osjećaš se lagodno i nekako prirodno u njegovoj blizini”, objašnjava stručnjakinja za ljubavne odnose, Susan Winter, tu svima neizmjerno željenu ljubavnu ‘kemiju’.

2. Možeš biti u potpunosti svoja u njegovoj blizini

Jedan od znakova koji vam sasvim jasno pokazuje da ste ti i taj frajer ‘kliknuli’ jest činjenica da se ne moraš neizmjerno i previše truditi oko toga što ćeš reći, kako ćeš se ponašati i što nećeš izgovoriti u njegovoj blizini. Jednostavno možeš biti potpuno svoja i otvorena od samog početka, a to je znak dobre emocionalne kemije.

“Tip s kojim si na prvom dejtu jednostavno odašilje tu neku pozitivnu vibru zbog koje možeš biti sto posto svoja. I odmah nekako osjetiš da pred njime ne moraš prilagođavati samu sebe, ono što govoriš niti svoje stavove i ponašanje. Možeš jednostavno ‘biti’ ti”, objašnjava Susan.

3. Oboje ste u jednakoj mjeri otvoreni i spremni za nova iskustva

Jedan od znakova da će vaša ‘kemija’ potrajati dulje od prvog spoja jest i jednaka razina intelektualne znatiželje i otvorenosti, objašnjava socijalna psihologinja Sasha Aurund. Odnosno, to zapravo znači da ste i ti i on oboje u jednakoj mjeri otvoreni za nova iskustva.

“Dobra emocionalna povezanost i kemija jednake su tome da oboje imate zajedničke interese, ali posebno se odnose na jednaku količinu intelektualne znatiželje i potrebe za isprobavanjem novih stvari – i to specifično s tom konkretnom osobom”, tvrdi Aurund. I to je jedan od najvažnijih faktora u svakom romantičnom odnosu, jer ako niste na istoj stranici što se toga tiče, teško da ćete moći pronaći zajednički jezik oko bilo čega drugoga u budućnosti.

4. Pred njim nemaš osjećaj kao da si na razgovoru za posao i kao da ga moraš impresionirati

Znaš onaj blesavi trenutak kad si na prvom spoju pa imaš osjećaj kao da si došla na razgovor za posao i uglavnom se osjećaš samo užasno nelagodno? Pa, neki spojevi zaista ostavljaju takav dojam na nas, a to nipošto nije dobro. No, ako postoji dobra emocionalna povezanost, onda do takvog osjećaja nikad i apsolutno nikako ne može doći.

Ako si na dejtu s dečkom s kojim si zaista ‘kliknula’ “nećeš imati osjećaj kao da se moraš predstavljati u najboljem svjetlu”, objašnjava Susan. “U prošlosti si možda imala iskustva u kojima si imala osjećaj da moraš impresionirati frajera s kojim si na dejtu. A sad, nekako, u prisutnosti ove osobe, jednostavno si opuštena i sasvim si u redu sama sa sobom”, dodaje.

5. Razumiju tvoj smisao za humor

Očiti i jedan od najsnažnijih znakova dobre kemije je i sličan smisao za humor. “Bilo da ste samo zaigrane, sklone sarkazmu, blesave; taj frajer jednostavno razumije vaš smisao za humor i sviđa mu se”, objašnjava Susan. A poanta i je u tome da se zajedno možete smijati, zar ne?