Varanje je za mnoge ljude neoprostivo. To je izdaja, pokazivanje nepoštovanja, kao što je mislila i jedna djevojka koja je za Thought Catalog ispričala svoju priču. Priču o tome da joj je prevara spasila život koji ne bi imala da nije učinila upravo to što je smatrala nedopustivim

“Za mene je varanje zapravo neoprostiv čin. Bivši su me varali, a otrovna mješavina ljubomore, sumnje u samu sebe i slomljenog srca koja se kuhala u mojoj glavi bila je nepodnošljiva. Nikada neću biti ok s varanjem i ako mi se opet dogodi, neću prijeći preko toga.

Kada smo već kod toga, prevarila sam, ali samo jednom i ta prevara mi je zapravo spasila život. Oprostite ako zvučim pomalo hiperbolično, ali kada su svaki tjedan u Ujedinjenom Kraljevstvu ubijene dvije žene od ruku svojih bivših ili sadašnjih partnera, to znači da se moramo zaštititi. Čak i ako na prošlost ne gledamo s ružičastim naočalama.

Dečka sam prevarila prije skoro dvije godine kad sam bila na skijanju s prijateljima. Tamo sam upoznala trenera skijanja kojemu sam se svidjela pa smo se spetljali zadnju noć. Kada sam sljedeći dan putovala kući, osjećala sam istodobno i radost i mučninu. Bila sam svjesna da sam prevarila nekog tko me volio, ali krivnju i sram zapravo nisam osjećala. Više je to bio neki dosadan, tupi zvuk negdje u pozadini moje glave. Znala sam da sam učinila nešto loše, ali me nije bilo briga.

Slobodno me osuđujte jer sam i sama sebe osuđivala. No, puno sam vagala svoje odluke i na kraju ne žalim ni za čime. Pokušala sam shvatiti što sam učinila i zašto. Taj pijani, kaotični, smiješni seks s nekim drugim zapravo je bio poziv na buđenje u mojem toksičnom neredu koji sam nazivala vezom. Otvorila mi se nova perspektiva na život i to varanje je bila iskra koja mi je trebala kako bih se oslobodila.

S dečkom sam prije zimovanja bila u vezi oko godinu dana. Tijekom tog razdoblja pritisnuo me uz ulazna vrata vlaka, vrištao uvrede u facu i zaprijetio mi da će me ostaviti ako mu se ne pokorim. Iskorištavao me zbog novca. Nikada mu nije bilo stalo do mog zdravlja i blagostanja ili želja. Nevjerojatno je bio sebičan; u životu, ljubavi i seksu. Pažnju mi je davao jedino u mini dozama i to samo kako bi zadržao kontrolu nada mnom.

Manipulativni narcis potpuno me kontrolirao

Bila sam u vezi s nasilnim, manipulativnim narcisom. I to vrlo pametnim. Neki dan sam ponovno čitala njegove poruke koje mi je slao dok sam bila na skijanju. Od njih mi je sada samo loše. Podijelila bih ih s vama, ali to znači da bih ponovno morala proživljavati činjenicu da je uopće bio dio mojeg života.

Svejedno ih se jako dobro sjećam. Nije me bilo tjedan dana, a on mi je stalno slao hejterske poruke – da sam sebična što sam uopće otišla, nikada ništa nisam učinila za njega te sam uvijek bila samo s prijateljima.

“Nemoj mi odgovoriti na ovo ako se ne kaniš ispričati.”

Tada je u meni nešto puklo. Nisam to zaslužila. Sjedila sam u kući s prijateljima i pokušala suspregnuti suze jer nisam mogla dovoljno dobro objasniti što proživljavam. Samo sam znala da je ovo nije u redu. Ugasila sam mobitel i pobjegla u pravom smislu riječi. Skijala sam, nešto što obožavam, s najboljim ljudima koje poznajem.

Izbacila sam ga iz glave na dovoljno dugo kako bi se netko mogao ušuljati na njegovo mjesto. Tada sam vidjela sebe onakvom kakva sam nekada bila. Shvatila sam da nisam alat u tuđim rukama. Ja sam osoba od krvi i mesa i vrijedim.

Zaboravila sam kako je to kada te netko zaista želi

Frajer kojeg sam upoznala bio je drag, smiješan i sviđala sam mu se. Osjećala sam se tako dobro. Predobro. Kao da sam zaboravila kakav je osjećaj kada te netko zaista želi. Uložio je minimalan trud, ali mene je oborio s nogu.

To je bio dokaz koliko me bivši užasno tretirao, a upravo je njemu trebao biti najviše stalo. Osjećala sam se bolje uz čovjeka kojeg sam znala manje od tjedan dana, nego uz onoga kojeg znam već godinu dana.

Nisam osjećala krivicu sve dok nisam sletjela doma. Pitala sam se jesam li pogriješila i nekoliko sam dana vagala apsolutno sve. Hoću li sve prekinuti ili se i dalje truditi. Restrospekcija je odlična, ali okrutna stvar. Da sam tada znala ovo što znam sada, otišla bih što dalje od njega. Ali nisam imala snage.

Pokušala sam prekinuti, ali sam mu se stalno vraćala. Kontrola koju je imao nada mnom je bila jača nego što sam mislila. Toliko sam bila sva oko njega i njegovih potreba pa sam se osjećala odgovornom. Moram mu pomoći jer je tako oštećen. Trebao me.

Ostala sam u toj vezi iz straha. Kada mi je znao reći da sam sebična kuja, povjerovala sam mu. Ako me on ne voli, nitko ne može. No, nisam se mogla više zavaravati. Što to radim? Zašto sam toliko slaba? Zašto ne mogu otići? Oh, koliko sam se mučila ostajući s nekim tko me ne usrećuje.

Dopuštala sam mu da ušutka sve što ja jesam

Često sam plakala prije spavanja, a ujutro se budila iscrpljena i potpuno sama. Nema veće samoće od spavanja u krevetu s nekim tko te stalno povređuje. Znala sam da me prezire i da mi samo želi nauditi, ali dopuštala sam mu da me uvjerava kako me voli. Dopuštala sam mu da me ušutkuje…moje misli, glas, sumnje i intuiciju. Koliko sam god brzo ponovno pronašla sebe na onim planinama, toliko sam se brzo srozala u provaliju realnosti.

Ipak, nešto je bilo drugačije. Imala sam više snage. Nikada mu nisam priznala za prevaru jer tko zna što bi učinio da je to došlo do njega. Samo sam ja znala. To nije bila mala prljava tajna, već priča i to potpuno moja. Do nje nije mogao. Zbog nekog sam se osjećala ponovno svoja i protiv toga nije mogao apsolutno ništa. Nije mi to mogao oduzeti.

To mi je davalo snagu i mislim da je on to počeo osjećati. Nije me više mogao potpuno kontrolirati. Primijetio je promjenu, doduše suptilnu, ali nije me više mogao zlostavljati. Protivila sam se njegovim smiješnim zahtjevima i nije mu se svidjelo.

Ostavio me nekoliko tjedana nakon toga. Osjećala sam se kao da je to najgore što mi je mogao učiniti. Slomio mi je srce, stao na njega i nije se micao s njega mjesecima. Danas sam zahvalna za to. Naravno da je boljelo jer sam još uvijek bila vezana uz njega i vjerovala mu na riječi da sam užasna osoba. Njegova manipulacija nije nestala preko noći. No, nakon nekoliko mjeseci, bol je popustila.

Nakon svega me nije uspio uništiti

Trebalo mi je dugo vremena da sve prebolim. Mislila sam da nikada neću uspjeti, sve dok se nisam jednog dana probudila i nestao je. Bila sam slobodna i konačno sam ga vidjela u pravom svjetlu. Bila sam bolja prema sebi i nisam se više mučila. Nisam bila glupa i slaba, bila sam snažna. Nije me uspio uništiti. Takav narcis je trebao nekog koga će svaki dan ponižavati i maltretirati bez ikakvog odupiranja.

Ponekad se brinem ima li novu curu i radi li joj isto što i meni. Vjerojatno da, ali znam po sebi da vas nitko ne može prisiliti da vidite stvari kakve jesu. Nažalost, ako postoji, sve ovisi o njoj.

Da ga nisam prevarila, nikada ne bih bila slobodna. Možda bih još uvijek bila s njim. Moji prijatelji su snažniji od mene, a ipak su pali na iste trikove kao i ja. Sada jasno vidim užas kakav sam proživljavala, ali tada sam bila slijepa.

Narcisi nose maske kojima šarmiraju sve oko sebe i tako lako uzburkaju vaš svijet. Dvije godine kasnije, moj život je čist od njega. Otpornija sam i nemam tolerancije prema s*anjima. Znam što želim i ne bojim se povući crtu kada me netko povrijedi.

Da nisam prevarila, nikada ne bih postala osoba kakva sam danas. Nikada ne bih znala tko znam i što zaslužujem. Progledala sam jer sam prevarila čudovište i spasila vlastiti život za koji nisam niti znala da ću ga danas imati.”