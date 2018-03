Da, moguće je voljeti više puta: Ove tri ljubavi svatko od nas iskusi u životu, od divlje do sigurne luke

Ljubav je poput književnosti, a baš kao i ona, dolazi u različitim žanrovima

Ljubav ima utjecaj na sve nas, koliko god se hladni činili i pravili da jesmo. Ponekad u naš život uđe brzo poput popodnevne oluje i udari nas jačinom tornada, a ponekad ljubav raste iz dana u dan dok nas potpuno ne preplavi. Svaka osoba od 30-ak godina može potvrditi da je barem jednom u životu voljela. Ipak, postoje tri velike ljubavi s kojima se u životu srećemo, evo kako ih je Thought Catalog opisao:

Prva ljubav

Prva ljubav je ona za koju mislimo da će potrajati čitav život. Obično se rađa u školskim klupama ili hodnicima, a gotovo je uvijek puna čežnje. To je ona ljubav u kojoj sve izgleda poput bajke – on je savršen dečko, na njemu nam se sviđa baš sve. Kako hoda, kako se ponaša, kako se smije… Ipak, ova nas veza ne ispunjava i s vremenom shvaćamo da to ipak nije to.

Ljubav koja vas totalno sj*be





Druga ljubav s kojom se susrećemo je destruktivna, fatalna ljubav koja nas na neki način obilježi do kraja života. Obično počne brzo, a završava bolno sporo. Prepuna je strasti koje vas dižu u nebesa, tu osobu volimo najviše na svijetu i potpuno smo nesvjesni da nas zapravo uništava. Kao što nas može učiniti najsretnijom osobom u svemiru, može nas spustiti u neslućene dubine depresije, mržnje i apatije. Ipak, nešto dobro proizađe iz ovakve ljubavi – naučimo što je dobro za nas, kako prepoznati znakove upozorenja i ne prepustiti se više emotivnim vampirima.

Ljubav života

Ova je ljubav koja konačno donese smiraj nakon oluje. Sigurna luka u kojoj se osjećamo zaštićeno i voljeno. Partner nas prihvaća onakve kakvi jesmo i odnos je harmoničan i prekrasan. Ne, nitko ne kaže da je ovo dosadna ljubav – prepuna je strasti, dobrog seksa, dubokih razgovora i planiranja budućnosti. Kroz ovu ljubav učimo voljeti sami sebe. Pored ljubavi svog života osjećamo se kao da smo konačno došli kući nakon dugog lutanja kroz noć. Jedan zagrljaj i poljubac uvijek nam ponovno dokažu da je dom zapravo osoba, a ne mjesto.