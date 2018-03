Cura je slučajno čula razgovor para u restoranu, pa je sve objavila: ‘Zaboravio joj je spomenuti da ima 12-godišnjeg sina’

Foto: zenjazzygeek / flickr

Spisateljica Maria Dahvana Headley nedavno je sjedila u restoranu i blizu sebe čula razgovor između muškarca i žene koji su izgledali kao da se viđaju već neko vrijeme. A ta je žena upravo u tom trenutku u restoranu otkrila ogromnu tajnu koju je muškarac skrivao od nje. Maria je na Twitteru prenijela čitav njihov razgovor. Evo kako je to izgledalo

“Spoj na kojem je par iza mene odjednom je krenuo u nekom potpuno pogrešnom smjeru. Evo što sam čula:

Ona: Nikad mi nisi rekao da imaš dijete. On: On je još malen. Ona: Koliko malen? On: Ima 12 godina.

Koliko sam shvatila, taj par izlazi već neko vrijeme, a on joj je pokušao objasniti da joj nije rekao za svog sina zato što je ‘previše komplicirano’. Zatim joj je pokušao objasniti kako je majka njegova djeteta luda. Naravno, pritom je njen pogled bio prilično izbezumljen…



‘Rekao je da će se njegov sin već nekako snaći’

Nakon toga, nastavio je jesti kao da se ništa nije dogodilo, ali na njoj se jasno vidjelo da nije zadovoljna odgovorom. Zatim je nastavio govoriti i rekao da njegov sin ne treba oca. Rekao je da će se on ‘već nekako snaći’.

Ona ga je potom pogledala i izbezumljeno upitala: ‘Kako? Kako odlučiš ne spomenuti da imaš dijete?’ Zatim je počela tresti glavom i upitala ga sljedeće: ‘Šalješ li mu uopće novac?’

‘To bi stvari učinilo samo dodatno kompliciranima. To bi ga još više zbunilo. A i, ja sam imao svega 17 godina kad se on rodio, jedva da i jesam njegov tata’, odgovorio joj je. ‘Vjeruj mi, ja sam dobar i pošten muškarac’, nastavio je. Njegova mu je djevojka na to odgovorila pitanjem: ‘Pa, kako to da onda živiš ovdje, a ne u Kaliforniji gdje živi tvoj sin?’

‘Tada su bili zajedno već godinu dana’

Zatim sam kroz daljnji razgovor saznala da su njih dvoje zajedno već godinu dana, a on se pritom, prilikom razgovora, i dalje pretvarao kao da je jednostavno zaboravio da ima sina. No, vlastito dijete baš i nije nešto na što zaboraviš. ‘Ovo su samo jadne i slabe isprike’, rekla mu je.

On: Možda bismo trebali naručiti još jednu čašu vina. Ovo zapravo i nije toliko velika stvar. A i znaš da je ljubav komplicirana.

Ona: I dalje preslabo.

On joj je na to rekao da ga ‘neočekivano snažno osuđuje’, na što mu je ona, logično, odgovorila da je itekako trebao ‘očekivati ovakvu osudu’. Zatim je nastavila: ‘Prije nego si mi ovo spomenuo, htjela sam ti reći da me moj gej prijatelj pitao želim li se udati za njega kako bih dobila državljanstvo. Odbila sam ga. No, možda sam to trebala napraviti. A možda sam zapravo i udana, ali sam ti, eto, zaboravila reći da jesam.’

‘On je naručio još jedno piće i nastavio s užasno glupim isprikama’

On je, na sve to, naručio još jedno piće. I nastavio: ‘Mislim, bio sam u srednjoj školi. To kao da se ustvari nije ni dogodilo.’ Ja sam tada odlučila da ću njoj naručiti piće. On je i dalje nastavio govoriti: ‘Jednostavno nikad nisam osjetio da je pravi trenutak da razgovaramo o ovome’. Ona je i dalje samo buljila u njega.

‘Ne znam zašto si ovo uopće spominjala?’, upitao ju je. ‘Ne, ti si to spomenuo. Sasvim slučajno si spomenuo da imaš dijete za koje mi nikad ništa nisi rekao’, odgovorila mu je. On je na to samo nastavio nabrajati razloge zašto mu je bilo neugodno s njom razgovarati o tako ‘intimnim’ stvarima…

‘Dakle, sad mi izlistavaš razloge zašto ti nisi kriv što imaš 12 godišnje dijete? Zaista? ZAISTA?’, upitala ga je sad već poprilično bijesna. A ja sam samo slušala kako se ovaj 29-godišnji muškarac pokušava izvući iz ovakve ozbiljne situacije koristeći taktike petogodišnjeg djeteta.

‘Na kraju ju je uspio uvjeriti da je ona sve pogrešno shvatila. Ona ga je na to zagrlila…’

‘Ja te ne osuđujem zato što imaš dijete. Osuđujem te zato što si lažljivac. To bi trebao shvatiti za sam početak’, nastavila je ona. ‘Razmišljam o tom djetetu koje sada leži u svom krevetu i pita se gdje je njegov tata. A ispada da ja upravo buljim u njegovog tatu. NE, nema šanse…’

On je na to rekao da je možda stvar u tome što je ona u PMS-u. ‘Ovaj način na koji reagiraš?! Ja nevjerojatno naporno radim na sebi i imam osjećaj da ti to uopće ne cijeniš.’ Ona ga je, na ove riječi, ne biste vjerovali – zagrlila. Ova žena, koja je očito toliko puta bolja od njega… Nekako ju je uspio uvjeriti da je ona ta koja je u krivu. Pokušao se izvući na kartu emocija i toga koliko je muškarcima teško izražavati iste.

A zatim joj je počeo pokazivati fotke svog sina na Facebooku…

‘Ostavila sam joj poruku’

No, ipak se nekako nadam da će ga na kraju priče ipak ostaviti. Onako kako i zaslužuje. I da, napisala sam joj poruku. Iako joj istu nisam predala. No, nadam se, zaista se nadam da će ga ipak ostaviti…

‘Hej, ja sam samo slučajni prolaznik.

Da, ti si u pravu. On ti je zaboravio spomenuti da ima dijete. A to samo znači da je tip KRETEN. Ti si tisuću puta bolja od njega i ti si ta koja je u pravu.

Bila sam na tvom mjestu. Nemoj ostati s lažljivcem. To jednostavno nikad neće funkcionirati. Ti možda i jesi ljuta, ali imaš pravo biti. Jer taj tip je idiot.’

Ovu su Marijinu priču s Twittera prenijeli na Tought Catalogu.