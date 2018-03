Čini se da su single ljudi ipak sretniji od onih u vezama, a znanost za to ima jedan jako dobar razlog

Foto: Pexels

Čini se da ovo i nije tako loše

Nekima se ‘single’ status čini kao osobni promašaj koji si vječito predbacuju, a ti ljudi zapravo niti ne znaju koliko su sretni. Barem tako kaže istraživanje Natalie Sarkisian i Naomi Gerstel koje su utvrdile da su single pojedinci zapravo sretniji od onih u vezama.

U današnjem društvu se na to gleda kao na jednu vrstu sramote jer većina smatra da možemo biti ispunjeni samo ako imamo partnera, odnosno on bi trebao popuniti tu prazninu u nama. To je, dakako, totalno netočno i uopće blesavo za spomenuti.

Single cure i dečki imaju više prijatelja





Naime, navodi Her, single pojedinci će utjehu uvijek pronaći u prijateljima, a njima će se obratiti i za pomoć. Istraživanje je uzelo u obzir i rasu i spol ispitanika, no rezultati su bili isti.

“Single status pojačava društvene veze i kod žena i kod muškaraca”, tvrde autorice studije. Ovim dolazimo do zaključka: ako smo single, imat ćemo više prijatelja, što je logično, ali ne i isključivo.

Parovi se većinom oslanjaju jedno na drugo, dok single ljudi sve svoje brige dijele s prijateljima i od njih očekuju da će biti tamo za njih kada zagusti.