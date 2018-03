Ako tvoj partner radi ovih 16 stvari svaki dan, onda znaš da si mu ti visoko na listi prioriteta

Foto: privacy.zone / instagram

Nekada možda nisi sigurna trudi li se on dovoljno, ali po ovome ćeš znati

Svatko ljubav iskazuje na različit način, ali djela su uvijek važnija od riječi. Čak i ako nije neki rječiti tip, znat ćeš da mu je stalo ako redovito radi ovih 16 stvari koje navodi Thought Catalog. Prava si sretnica!

Pojavljuje se na vrijeme

Što reći o frajeru koji stalno kasni na dogovore? Paaa, da baš i ne poštuje tvoje dragocjeno vrijeme. Ako se tvom partneru ovo ne događa često, znači da mu je važno da ga ne čekaš.

Važne su mu stvari koje su tebi važne

Nikada neće odmahnuti rukom na nešto što si mu rekla i oko čega si uzbuđena ili tužna, već će dijeliti tvoju sreću ili tugu.

Zbog tebe ponekad mijenja svoje planove

Nije mu problem pokupiti te s posla ako ti se toga dana ne da ići javnim prijevozom. Zapravo, to će mu biti gušt.

Planira što ćete raditi

Ne očekuje da ti uvijek sve isplaniraš i dosjetiš se kako biste mogli provesti zajedničko vrijeme. Nekada te zna iznenaditi nenajavljenim kartama za kazalište ili kino.

Pomaže ti popraviti stvari

Računalo te zeza? Nema problema, odmah će ga pokušati popraviti ako može. Ako ne može, zamolit će onoga tko zna.

Vodi te sa sobom na događaje

Na roštiljade, druženja, obiteljske večere…voli tvoje društvo i želi te pored sebe neovisno o situaciji.

Voli te pokazivati

Nije to ono pokazivanje da bi se on osjećao dobro nego je ponosan na tebe i želi svima dati do znanja kakvu divnu curu ima.

Radi planove za budućnost

Razmišlja o tome gdje biste sljedeće mogli otputovati, gdje biste išli na more i slično. I da, jaaaako je uzbuđen zbog svih tih planova što znači da na vašu vezu gleda kao na nešto dugoročno.

Briše tvoje suze

Uvijek je tu da te zagrli kada si loše i pritom ne mora izustiti niti jednu jedinu rečenicu. Riječi nekada nisu potrebne.

Izdvaja vrijeme da te vidi

Daje ti do znanja da mu fališ kada niste skupa i veseli se svaki put kada će te vidjeti. Nije mu problem izdvojiti vrijeme samo za vas.

Trudi se u seksu

Koliko mu je važno njegovo vlastito zadovoljstvo, toliko mu je važno i tvoje i to uvijek ima na pameti. Zapravo, prvo će se potruditi da tebi bude dobro.

Odluke donosi u dogovoru s tobom

Ako se radi o nečemu što je važno oboma, nikada neće nešto odlučiti na svoju ruku, već će se prvo konzultirati s tobom. Tako rade svi zdravi parovi.

Važne su mu male stvari

Poljubac za dobro jutro, slatka poruka u toku dana da zna da misli na tebe, oprano suđe ili usisan tepih u dnevnom boravku… Ovo su sve sitni znakovi pažnje kojima dokazuje da mu je stalo.

Odan je

Izbrisao je profile na servisima za dejtanje i ne flerta s drugim zgodnim ženama pred tobom. Naravno da ih primjećuje, ali želi samo jednu.

Brzo odgovara na poruke

Nikada neće proći više od sat vremena da ti se nije javio. Ako i prođe, znaš da je u pitanju nešto zbilja hitno.

Ne mora se truditi da bi se trudio

Sve ove stvari on radi iz zadovoljstva i zato jer te voli te se na njih ne mora podsjećati. U vezi oboje dajete jednako i potpuno ste ravnopravni. Možeš biti sigurna da je to – to.