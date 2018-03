Ako ste zaposleni u ovim djelatnostima, tvrde stručnjaci, brak će vam brže propasti

Foto: Unsplash

Čini se da moramo jako paziti koju ćemo karijeru izabrati

Ako brak gledamo iz drugog kuta, možemo reći da je to jedna vrsta dogovora čije uvjete moraju poštivati obje strane. Da bi trajao, u njega se mora ulagati, baš kao i u sve ostalo. No, jedno istraživanje došlo je do vrlo obeshrabrujućih informacija da neki poslovi jednostavno uništavaju brakove.

Analizirajući nedavne podatke o popisu stanovništa SAD-a, stranica za karijeru Zippia je utvrdila da se ljudi zaposleni u određenim područjima rada češće razvode od drugih. Kako navodi Independent, visok rizik razvoda imaju oni koji rade u vojsci, automobilskoj industriji, logističari i vojno zrakoplovstvo.

Razlog za propast braka je vrlo dobro poznat





Iako nije službeno utvrđen razlog propadanja braka u ljudi koji rade u ovim djelatnostima, Zippia sugerira da je glavni krivac stres zbog velike odgovornosti i nagomilanih obveza. Drugim riječima, partneri se zbog posla manje vide i ne provode kvalitetno vrijeme skupa, a to je preduvjet da bi brak funkcionirao.

Problem su i česta poslovna putovanja te ponovno uključivanje supružnika u svakodnevni život kada se vrati s puta. Još jedno istraživanje potvrdilo je da vojna karijera i konstantno mijenjanje mjesta rada negativno utječe na brak jer jedan od supružnika provodi previše vremena daleko od kuće.

S druge strane, pokazalo se da vjerski djelatnici, stomatolozi i oni koji se bave govornim poremećajima imaju duže i čvršće brakove.