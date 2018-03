Ako je varao svoju bivšu djevojku, zapitajte se ove četiri stvari prije nego se odlučite upustiti u vezu s njim

Foto: Facebook

Na svojim greškama zbog kojih žalimo najviše i naučimo. Jedan od propusta koji se može dogoditi u vezi je nevjera iz koje uvijek izađe povrijeđena jedna strana. Kako se to ne bi dogodilo i vama, zapitajte se sljedećih nekoliko stvari prije nego se odlučite upustiti u vezu s osobom koja je prevarila svoju bivšu djevojku

Svi griješimo, no bitno je žalimo li uopće za takvim pogreškama i što smo iz njih naučili. Planirate li se upustiti u vezu s osobom koja je prevarila svog bivšeg parthera, budite oprezni. Ako je prevario bivšu, posve je logično i opravdano zapitati se hoće li i vas prevariti. Stoga, prije nego se odlučite upustiti u novu vezu s tom osobom, postavite mu nekoliko pitanja (ali i sebi) kako biste dobili uvid u to kako će se ponašati prema vama i imali li vaša vezu dobru budućnost, piše Elite Daily.

Je li sam priznao nevjeru ili ste to saznali sasvim slučajno?

Ako je odlučio biti iskren s vama i priznati vam svoju ne tako blistavu prošlost, onda je to definitivno dobar znak. To znači da je svjestan svojih pogrešaka koje je vrlo lako mogao zadržati za sebe. Iskrenost treba cijeniti, bez obzira što je napravio u prošlosti. No, ako ste saznali za njegovu nevjeru sasvim slučajno, onda dobro razmislite želite li imati dublji odnos s takvom osobom.

Čini vam se da zbilja iskreno žali zbog svoje pogreške?

Kada je nevjera u pitanju, u obzir treba uzeti svaki detalj. Obratite pažnju na to priznaje li da je prijevara bila isključivo njegova odluka ili krivnju za to prebacuje na djevojku s kojom je bio u vezi. Ako preuzima odgovornost i iskreno žali što je povrijedio svoju bivšu, onda je naučio nešto o konstruktivnim načinima rješavanja problema u vezi.



Imate li osjećaj da mu i dalje možete vjerovati?

Iako je skupio hrabrost i priznao vam pogrešku koja se dogodila u prošloj vezi, teško je imati povjerenja u takvu osobu. Iako vjerujemo u drugu šansu, uvijek je prisutan onaj crv sumnje. Povjerenje je osjetljiva tema, stoga je važno da preispitate sami sebe o tome kako se zbilja osjećate zbog njegovih postupaka iz prošlosti. Ako vam je dao dovoljno čvrste i uvjerljive razloge kako mu možete vjerovati da se promijenio, onda biste ga možda i trebali poslušati. No, ako mislite da mu nećete moći imati povjerenja u njega, onda je bolje ne upuštati se u takvu vezu koja je već unaprijed (u većini slučajeva) osuđena na propast.

Je li naučio na svojim pogreškama?

Pažljivo slušajte sve vam govori druga osoba i postavljate mu razna pitanja što je više moguće (bez obzira koliko vam to bilo teško) kako biste saznali je li naučio na svojim pogreškama. Iako nema ispravnog odgovora, slušajte svoju intuiciju. Bolje je da svatko pođe svojim putem, nego da završite u nesretnoj vezi.