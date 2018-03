U Studijo Smijeha idu…

U Studiju Smijeha ovog tjedna zabavljat će vas Vlatko Štampar, Marina Orsag, Tin Sedlar, Dino Dobošić, Goran Furjan, Aleks Curać Šarić, Goran Vugrinec Goc, Tihomir Paravina kao i Željko Pervan.

Najbržim čitateljima koji su prvi točno odgovorili na kviz koji smo objavili u utorak, 22. siječnja u jutarnjim satima podijelili smo 2×2 ulaznice za za srijedu, četvrtak i subotu.

Dobitnici 2×2 srijeda:

Ivana Peršić

Margareta Strbad



Dobitnici 2×2 četvrtak:

Lea Floigl

Braco Bonić-Babić

Dobitnici 2×2 subota:

Sandra Doblanović

Vladimir Čeliković

Pravila nagradnjača saznajte ovdje.

21.01. Ponedjeljak u 20.30h Natjecanje komičara amatera powered by WATCH CENTAR

Mrzite ponedjeljak s nama uz puno smijeha i dobre zabave.

Dođite se ili natjecat ili samo podržati natjecatelje. Prijave za nastup počinju u 19.30h u klubu kod voditelja programa!

Pravila za izvođače/natjecatelje:

1. nastup mora biti u potpunosti autorski

2. dužina nastupa maksimalno 7min

Ulaz je besplatan, a voditelj programa je Goran Vugrinec Goc.

23.01. Srijeda u 20.30h Stand Up Srijeda – novi tekst siječanj

Ovaj mjesec srijedom Vas nasmijavaju: Vlatko Štampar, Marina Orsag, Tin Sedlar i Dino Dobošić. Program vodi: Goran Vugrinec.

Open mic pobjednica: Timea Vojković. Cijena ulaznice: 25kn

24.01. Četvrtak u 20.30h Stand Up Četvrtak – novi tekst siječanj

Ovaj mjesec četvrtkom Vas nasmijavaju: Goran Furjan, Aleks Curać Šarić, Goran Vugrinec Goc i Tihomir Paravina. Voditeljica: Marina Orsag. Open mic pobjednica: Miranda Lončar. Cijena ulaznice: 25kn

25.01. Petak u 20.30h Željko Pervan “Na rubu Europe” u centru zabave

Upad: 50kn.

26.01. Subota u 20.30h Stand up gostovanja: STANDUP.RS Jelena Radanović i Aleksandar Perišić ( Novi tekst )

Već dobro nam poznati i dragi gosti, zapravo moglo bi se reći srpski rezidenti Studija Smijeha, dolaze ponovo i to sa potpuno novim forama. Dođite vidjeti šta su za Vas novoga napisali:

Jelena Radanović i Aleksandar Perišić

Upad: 30kn.

27.01. Nedelja u 09:00h do 14:00h Buvljak u Studiju Smijeha

Sve je počelo kao projekt koji će se održavati jednom mjesečno, međutim zbog redovite velike posjećenosti i velikog broja prijava od ove nedjelje 13.01. 2013. Buvljak

u Studiju Smijeha, Vlaška 92, održavati će se svake nedjelje u periodu od 09,00 do 14,00 sati. Buvljak je zamišljen kao prodaja second hand i vintage predmeta svih vrsta i oblika. Namještaj, knjige, ploče, umjetnine, ali i odjeća, obuća i nakit moći će se naći po veoma povoljnim cijenama.

