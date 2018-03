DJ Total Freedom, Iggy Dope… pripremaju odličan tulum u Grey Roomu

Živa muzika uz potporu BSMNT-a organizira specijalno gostovanje DJ-a Total Freedom iz Los Angelesa, u petak, 8. veljače, u Grey Roomu (AKC Medika).



Support su mlade snage lokalne scene: Iggy Dope, rezident DJ klupskih večeri BSMNT u Grey Roomu, i PU$$Y-A$$ NIGGΔZ, relativno novi DJ duo poznat po razuzdanim tulumima.

DJ Total Freedom, pravim imenom Ashland Mines, jedna je od ključnih pojava na američkoj underground sceni posljednjih nekoliko godina, zaslužan za niz uspješnih klupskih večeri u Los Angelesu i gostovanja u New Yorku. Zajedno s Nguzunguzu i Kingdom, čini okosnicu Fade to Mind etikete, poznate po miješanju različitih žanrova i pomicanju granica suvremene klupske glazbe. Tako se u njegovim setovima pop i r&b izmjenjuju sa svime, od grimea, footworka i trapa, pa do trancea i ravea, ponekad i unutar jedne jedine stvari. Oni koji su prisustvovali partiju spomenutog moćnog trojca proljetos u Beogradu, znaju što očekivati, a za ostale – postoji samo jedan način da se uvjerite zašto Total Freedom ima reputaciju jednog od najboljih DJ-a današnjice… I kako to zvuči kada netko pomiješa trap, Slipknot i Rihannu.

Tulum počinje u 22 sata, a upad je 30/40 kn